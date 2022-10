Má za sebou dlouhý příběh, kterému by uvěřil jen málokdo. Výlety soukromými letadly do zámoří, pobyty v pětihvězdičkových hotelech nebo dlouhé obědy v těch nejluxusnějších restauracích v New Yorku. A také spoustu lží. Falešnou dědičku Annu Sorokinovou , která podle soudu chtěla podvody a okrádáním bank, hotelů i přátel získat peníze pro financování svého bohémského života, odsoudili před třemi lety.

Neskutečná Anna je na svobodě. Falešnou dědičku propustili na kauci

Ač původně měla ve vězení strávit čtyři až dvanáct let, v říjnu ji po zaplacení kauce propustili do domácího vězení v New Yorku. Tam poskytla rozhovor britskému deníku Guardian. „Určitě lituji toho, co jsem udělala. Kdybych mohla, asi bych všechno udělala jinak a nezklamala lidi, kteří mi věřili,“ svěřuje se Sorokinová, která nyní musí na kotníku nosit černou krabičku monitorující její pohyb.

Původně byla pro Sorokinovou v plánu deportace do Německa, díky oknu mezi Trumpovou a Bidenovou deportační politikou však mohla Němka ruského původu zůstat ve Spojených státech. „Jsem vděčná, že mi dali druhou šanci a příležitost se napravit,“ komentovala.

Žena, která dříve před newyorskou smetánkou vystupovala pod jménem Anna Delveyová, Guardianu také řekla, že si až nyní plně uvědomuje, jak moc lidi ve svém okolí ovlivnila, a připustila, že se její příběh stal větším, než je ona sama. Jak nasvědčují knihy a seriály vytvořené podle jejího životního příběhu, fascinace její osobou byla vždy vysoká, a to navzdory spáchaným zločinům.

Anna Sorokinová je zpět v New Yorku. Soud ji propustil na kauci a udělil jí domácí vězení.Zdroj: Profimedia

Milionová dědička, nebo zlodějka

Anna Sorokinová jako mladá emigrantka vystudovala dějiny módy a následně absolvovala stáž v Paříži pro časopis Purple. Tam se seznámila se zástupci newyorské umělecké scény. Poté dostala nápad založit uměleckou nadaci, jejíž součástí měl být privátní klub a restaurace, ze kterých by měla příjmy. Problémem bylo, že neoplývala velkým majetkem ani bohatstvím.

Portál News24 doplňuje, že Sorokinová chtěla, aby byla její nadace financována bohatými newyorskými milovníky umění. Začala proto lhát o tom, že je dcerou diplomata nebo ropného magnáta se svěřeneckým fondem. Její otec byl přitom nejprve řidičem kamionu v Moskvě, a poté v Německu provozoval firmu specializující se na využívání energie.

Celou historku o bohatých rodičích si Anna vymyslela i proto, že jí její známí tvrdili, že se na módní scéně nemůže prosadit nikdo, kdo není bohatým dědicem. „Zvrtlo se to,“ komentovala později. „Nešlo mi o to být slavná, abych na sebe upozornila, chtěla jsem se jen prosadit,“ tvrdila Sorokinová, která si v té době nechala říkat atraktivnějším příjmením Delveyová.

Stala se tak podvodnicí, v angličtině označovanou con artist, kdy přesvědčovala okolí, že je někým, kým není. I díky tomu pomalu stoupala po společenském žebříčku a podváděla, koho mohla. Včetně bank, hotelů a vlastních přátel. Podle prokuratury citované deníkem Guardian falšovala záznamy, aby jí banky půjčily peníze, klamala personál luxusních hotelů, aby v nich mohla zůstat, a také bohaté Newyorčany, aby jí pokryli letenky a další výdaje.

Anna Sorokinová u soudu v roce 2019.Zdroj: Profimedia

Pomocí falešných finančních dokumentů a bankovních převodů zkrátka přesvědčila manhattonskou elitu, že je jednou z nich. Celkově měla ukrást více než 275 tisíc dolarů, v přepočtu téměř sedm milionů korun. „Byla jsem vykreslována, jako by mi záleželo na penězích a oblečení, přitom jsem se jen snažila vybudovat projekt. Potkávala jsem lidi, kteří něco dokázali, tak jsem si říkala, proč neudělat to samé?“ nesouhlasila Sorokinová s kritikou své osoby.

Také dodala, že chtěla své projekty sama kontrolovat a starat se o ně. Kdyby poté byla její nadace úspěšná, plánovala ji rozšířit na pobočky v Los Angeles nebo třeba v Dubaji.

Zdroj: Youtube

Nahlásila ji kamarádka

Riskantní plány ztroskotaly, když Annu její kamarádka Rachel Williamsová, fotoeditorka časopisu Vanity Fair, nahlásila úřadům. To odstartovalo její pobyty v nápravných zařízeních a vězeních. Po odsouzení pracovala ve vězení jako kuchařka, vytvářela podcasty a psala poezii. Na svůj americký sen však podle svých slov nezanevřela. „Snažím se soustředit na to, co mohu kontrolovat a co z této situace můžu vytvořit,“ uvedla.

Sorokinová se také novinářům svěřila, že deset tisíc dolarů za kauci byla schopna zaplatit díky penězům ze seriálu na Netflixu Inventing Anna (v češtině Neskutečná Anna), který tvůrci vytvořili podle jejího života. Podmínky propuštění jí nyní zakazují používat sociální sítě, což omezuje její podnikaní s nezaměnitelnými tokeny NFT, s nímž začala ve vazbě. Deportační řízení pak může trvat ještě několik let.

Podvodnice je mimo jiné známá také pro své kontroverze ze soudních líčení. Novinové titulky zaplnila například tehdy, když po své stylistce požadovala, ať ji pro slyšení sežene značkové oblečení. Jednou se také proces údajně protáhl kvůli záchvatu pláče vyvolanému nevyžehleným outfitem.

Po třech letech v domácím vězení



Sorokinová se narodila v roce 1991 a v roce 2007 emigrovala se svou rodinou do Německa. Po čtyřech letech odešla do Paříže a následně se přestěhovala do New Yorku. Chtěla založit soukromý klub s uměleckou nadací a americké smetánce tvrdila, že je bohatou dědičkou. Vytvořila finanční dokumenty, kterými doložila tvrzení, že má svěřenecký fond v hodnotě milionů eur a zfalšovala potvrzení o bankovních převodech. Díky těmto a dalším podvodným dokumentům oklamala banky, realitní kanceláře a hotely a použila je pro financování svého bohémského života.



Policie ji zatkla v roce 2017, o dva roky později ji obvinila z různých finančních zločinů, včetně loupeže, krádeží a podvodů. V únoru 2021 byla propuštěna, ale imigrační úřady ji znovu zadržely za překročení délky víza a odsoudily k dalším osmnácti měsícům vězení. Nyní je díky proplacení kauce držena v domácím vězení, má zákaz sociálních sítí a musí nosit elektronický monitorovací náramek na kotníku zaznamenávající její pohyb. Její postava se objevila v několika seriálech a knize.