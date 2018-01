Milý Sire. Královna jmenuje nové rytíře, včetně Barryho Gibba či Ringo Starra

Dnešní oslavy Nového roku ve Velké Británii budou také patřit královně Alžbětě II., respektive tradičnímu udělování Řádu britského impéria. Z rukou panovnice jej tentokrát dostane „exbeatles” Ringo Starr nebo Barry Gibb z kapely Bee Gees.

Popový hudebník Barry Gibb dostane rytířský titul za "službu hudbě a za charitu". Dojatý Gibb ocenění věnoval svým dvěma zesnulým bratrům. "Je to více jejich ocenění než moje," pravil 71letý Barry, který je nejstarším a zároveň posledním žijícím členem někdejší slavné kapely Bee Gees – tu proslavily zejména písně z filmového hitu Horečka sobotní noci (1977). Barryho bratři zemřeli v roce 2012 – Robin a v roce 2003 – Maurice.

Řád britského impéria

Uděluje se dvakrát ročně – u příležitosti Nového roku a v červnu u příležitosti výročí korunovace královny Alžběty II. Řád má několik úrovní - velkokříž, rytíř-komandér, komandér, důstojník a člen, ale jen držitelé dvou nejvyšších smějí užívat titul sir (pro muže) či dame (pro ženy).

"Je to pro mě velká čest a radost dostat takové uznání za mou hudbu a charitativní činnost," popsal dojmy další oceněný, sedmasedmdesátiletý bubeník Ringo Starr. Toho ozdobí titul sir dvacet let poté, co byl propůjčen kolegovi z The Beatles Paulu McCartney.

Pocta i pro Dr. House

Řád britského impéria nižšího stupně (bez titulu sir či dame) se dostane například i Alexandře Shulmanové, která byla donedávna šéfredaktorkou britského vydání časopisu Vogue. Tento řád nižšího stupně obdrží i herec Hugh Laurie, známý coby hlavní protagonista seriálu Dr. House.