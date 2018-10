Svářeč v Antarktidě vyzrazoval kolegům konce knih. Bodli ho nožem do hrudníku

Ke kurióznímu sporu došlo mezi dvěma ruskými pracovníky na výzkumné stanici v Antarktidě. Pětapadesátiletého vědeckého inženýra Sergeje Savického rozzuřil dvaapadesátiletý svářeč Oleg Beloguzov, který měl trvalý zlozvyk vyzrazovat kolegům konce knih dřív, než je dočetli. Konflikt vyvrcholil tím, že Savickij bodl Beloguzova do hrudníku kuchyňským nožem. Jde zřejmě o první pokus o vraždu spáchaný v Antarktidě.

Oba muži, útočník i pobodaný, strávili čtyři roky v drsném prostředí izolované ruské antarktické stanice Bellingshausen, nacházející se na Ostrově krále Jiřího, který je součástí skupiny ostrovů Jižní Shetlandy, nacházející se na severozápadě Antarktidy, mezi Antarktickým poloostrovem a Jižní Amerikou.

K útoku došlo ve společné jídelně stanice v první polovině října. Sergej Savickij bodl Olega Beloguzova kuchyňským nožem do hrudníku, způsobil mu rozsáhlá vnitřní zranění a zasáhl i srdce. Zraněný muž byl evakuován do Chile a skončil na jednotce intenzivní péče, v současnosti by však měl být mimo ohrožení života.

Savického deportovali 20. října do ruského Petrohradu a zadrželi na petrohradském letišti Pulkovo. Byl obviněn z pokusu o vraždu, přičemž se předpokládá, že jde o první takové obvinění vznesené vůči někomu v Antarktidě v historii. V současnosti je obviněný vědec v domácím vězení. Ruským médiím sdělil, že si útok vyčítá. Předpokládá se, že v domácím vězení zůstane až do 8. prosince, kdy by měl začít soud. Informuje o tom britský The Sun.

Zanícení čtenáři

Ruští vyšetřovatelé případu zatím pracují s verzí, že oba muži byli zanícenými čtenáři knih, což jim pomáhalo ve vzdáleném zařízení odříznutém od civilizace krátit čas. Savického ale rozzuřilo, že Beloguzov svým kolegům neustále prozrazoval konce knih ještě předtím, než je dočetli. Protože si svářeč nedal říct, vyvrcholil spor napadením v jídelně, při němž byl útočící vědec podle některých zpráv pod vlivem alkoholu.

Pracovníci stanice mají k dispozici televizi se dvěma ruskými kanály, tělocvičnu vybavenou sportovním nářadím a knihovnu. "Oba muži jsou odborníci, kteří se pravidelně účastní našich expedicí a na stanici působili celoročně. Co mezi nimi vyvolalo konflikt, musí zjistit vyšetřovatelé, ale oba muži jsou členy našeho týmu," uvedl pro list Komsomolskaja Pravda Alexander Klepikov, zástupce ředitele Výzkumného ústavu pro Arktidu a Antarktidu.

Stanice byla založena v roce 1968 sovětskou antarktickou expedicí. Pojmenována je podle důstojníka Ruského carského námořnictva, mořeplavce a kartografa Fadděje Faddějeviče Bellingshausena, který je považován za objevitele Antarktidy.