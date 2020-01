Hradby jeruzalémského Starého města jsou ztělesněním představ o tom, jak vypadá orientální středověká pevnost. Také jsou pravidelně obleženy davy turistů. Nejinak tomu bylo i ve středu vpodvečer, kdy okolo ztemnělých zdí korzovaly desítky si stovky lidí. „Hele, naše vlajka,“ ozvalo se najednou česky.

Na hradby se v tu chvíli opravdu promítal obraz českého praporu s nápisem „Vítejte do Jeruzaléma“, aby jej vzápětí vystřídaly vlajky dalších států. Izraelské centrum tak už dopředu vítalo návštěvníky, kteří přijeli na Světové fórum holocaustu.

Větší než v Praze

Jeho zahájení proběhlo ve čtvrtek a dorazila na něj řada státníků. Například americký viceprezident Mike Pence nebo ruský prezident Vladimir Putin. „Ve světě zaznamenáváme stále více antisemitismu. Je potřeba si to vysvětlovat a připomínat, co se stalo 27. ledna 1945, kdy sovětská armáda osvobodila koncentrační tábor v Osvětimi,“ řekl premiér Andrej Babiš, který v Jeruzalémě zastupoval Českou republiku. I tato událost se zde připomínala.

Jedná se už o páté fórum. V roce 2015 se konalo i v Praze a Terezíně, ale bylo podstatně menší. Samotnou akci přitom provázela mimořádná bezpečnostní opatření, o to větší, že v současnosti panuje napětí kvůli situaci v Íránu. To se projevilo i na počtu vojáků a policistů, které Izrael do ulic nasadil. Mělo jich být až deset tisíc.

Už ve středu večer na slavnostní hostině vyzval zdejší prezident Reuven Rivlin přítomné státníky, aby se postavili rasismu, antisemitismu a extremismu. „To je výzva pro naši dobu,“ řekl.

Finanční pomoc

Na to, že je potřeba kvůli rostoucímu antisemitismu lépe střežit i některé památky u nás, myslí i část českých židovských organizací. „Schválili jsme finanční pomoc na příštích pět let,“ řekl Babiš. O tom, jak je lépe střežit, se prý ale bude dál diskutovat.

Včera odpoledne se pak v památníku Jad Vašem konal vrchol celé akce. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu zde mimo jiné vyzval svět k pevnému postoji vůči Íránu. Panuje tam podle něj režim, „který zotročil svůj lid a ohrožuje mír“. S Putinem ještě předtím odhalil v centru města 8,5 metru vysoký pomník připomínající hrdinství obránců Leningradu.