Zatímco v Pásmu Gazy již měsíc probíhají izraelské vojenské operace s cílem zničit teroristickou organizaci Hamás, která v říjnu na jihozápadě Izraele zabila přes 1400 lidí a zhruba 240 unesla, ve zbytku světa sílí nesouhlasné hlasy. Tento postoj ale nechápou Izraelci. Zdůrazňují, že mají právo se bránit.

Truchlící lidé v Izraeli po útoku hnutí Hamás. Ilustrační foto. | Foto: ČTK, AP Photo/Petros Giannakouris

Válka na Blízkém východě zasáhla nejen Izrael s Pásmem Gazy, ale i státy po celém světě, jelikož v nich rozdělila společnost. Zatímco jedna skupina souhlasí s izraelským plánem na obranu země a likvidaci hnutí Hamás, druhá požaduje zastavení bojů v Palestině, aby o život nepřišli další civilisté. Jenže s propalestinskými protesty se objevují i případy podpory Hamásu či islámské svaté války, a také se zvyšuje míra antisemitismu.

Tomuto chování nerozumí obyvatelé Izraele, a někteří se pro CNN vyjádřili, že se svět zbláznil. „Když vidím demonstrace s transparenty podporující Hamás, pochybuji, že lidé chápou, co se tu děje,“ sdělil americké stanici Yoav Peled, který v Jeruzalémě rozdával stužky pro vyjádření solidarity s rukojmími unesenými do Gazy.

Židovští studenti ve Spojených státech se vyjadřují k reakcím na válku v Gaze:

Zdroj: Youtube

Dle Peleda protestující vidí konflikt příliš jednostranně a mají jednoduchý smysl pro spravedlnost. „Myslím si, že vlády jiných zemí tomu rozumí, ale obyčejní lidé… netuším,“ dodal.

Stupňuje se frustrace Izraelců

Vzhledem k negativním reakcím vůči vojenským operacím začínají mít Izraelci pocit, že se k nim přistupuje neférově, následkem čehož jsou frustrovaní.

„Svět nás miluje jako oběti. Soucit s Židy je pouze, když nás zabíjejí. Ale když se chceme bránit, tak je tomu naopak,“ řekla pro CNN učitelka dívčí náboženské školy Sigal Itzahaková.

Podle jejích slov by svět reagoval jinak, kdyby se v podobné situaci ocitla jiná země. „Židé ale nemají právo žít v míru. Je mi to líto, ale nikdo to nechápe,“ dodala.

Z přístupu k Izraeli na Západě či v Asii je frustrovaný i hudebník Yonatan Rapaport, který nedávno ukončil povinnou vojenskou službu. „Je mi 22 let a za poslední čtyři týdny jsem byl na čtyřech pohřbech. Při teroristických útocích zemřeli dva moji přátelé. Nerozumím, proč se lidi ptají, z jakého důvodu útočíme na Pásmo Gazy. Copak nemáme právo chránit naši civilisty? Co by měla být přiměřená reakce?“ uvedl pro CNN.

Zvyšující se míra antisemitismu ve Spojených státech:

Zdroj: Youtube

Rapaport rovněž ale chápe kritiku kroků premiéra Benjamina Netanjahua. „Konflikt není černobílý a existuje velmi oprávněná kritika izraelské vlády, například kvůli okupaci Západního břehu Jordánu. Ale nelze zároveň tvrdit, že je v pořádku zabít 1400 obyvatel. Kromě toho se často rozhovory o nevhodných krocích vlády strhnou k nenávistným výrokům vůči Židům,“ pověděl.

Podle mladého hudebníka by však Netanjahův kabinet měl nést následky za útoky ze 7. října. „Po válce by měli všichni odejít z funkcí. Netanjahuovi jako člověku nevěřím, ale teď jsme ve válce, musím v něj mít důvěru jako ve vůdce,“ řekl.