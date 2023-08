Aplikace, kterou vymyslel ruský programátor jako parodii na udavačství, se stala populární i mezi skutečnými udavači. Rusové v aplikaci Moj donos (Mé udání) napsali na 5000 udání, z nichž pětina byla ale míněna naprosto vážně, upozornil server Možem objasniť, který získal přístup do databáze těchto udání. Vtip se vymknul kontrole, usoudil web.

Život v Rusku - Ilustrační foto | Foto: Profimedia/AP Photo/Alexander Zemlianichenko

První verzi aplikace tvůrce vymyslel už v roce 2018, ale tehdy úspěch neměla. Letos v lednu se znovu objevila v on-line distribuční službě Google Play, a to i s logem podobným znaku, který používají ruské úřady na internetu. Aplikace sice uvádí, že nemá nic společného s úřady a že slouží jen k zábavě, i tak ji hodně lidí využilo k zúčtování se svými krajany, uvedl tvůrce aplikace, který nyní žije v jedné nejmenované evropské zemi. Nejčastěji se podle něj udání píší na lidi, kteří jsou proti válce s Ukrajinou.

„(Udavači) nikam nezmizí, tak ať raději píšou sem, kde vše zůstane,“ řekl tvůrce aplikace. „Lidi hledají ve vyhledávači, kde by si mohli postěžovat, a kvůli klíčovým slovům se jim zobrazí má aplikace, a tak tam bez dalšího zjišťování napíší (udání),“ řekl. Doufá, že tak udavač ze sebe dostane veškerou zlobu, aniž by si uvědomil, že si ulevoval v parodii. „Doufám, že jsem pomohl odvrátit nebezpečí,“ řekl.

Během půl roku si aplikaci stáhlo více než 10 tisíc lidí, kteří napsali více než 5000 udání. Většina je míněna jako vtip, ale asi pětina obsahuje tak podrobný popis přestupků „narušitelů“, že by se mohla stát důvodem k postihu za „diskreditaci“ či „šíření lží“ o ruské armádě. Za to hrozí v Rusku až 15 let za mřížemi.

Kupříkladu jedna z udavaček si postěžovala na šéfku firmy v ruském Togliatti, kde pracuje její dcera, že podporuje Ukrajince a o ruských vojácích řekla, že umřou „jako mleté maso“. Server podotkl, že na webu této firmy je reklama na službu v armádě.

Terčem se ale stala i trenérka fitness, která podle udání „sprostě nadávala na prezidenta Vladimira Putina“; trenérka totiž jako zanícená vlastenka vyčítá režimu přílišné slitování s nepřítelem.

Hodně udání je na Rusy, kteří se vyhýbají povolání do armády. „Tak mladý a už je proti Putinovi!“ píše anonymní donašeč a vyčítá úřadům, že „bastardy“ přehlížejí. „Pošlete je do boje, ať je tam naučí milovat vlast!“ dodává.

V databázi je i udání sousedky na seniora, který na syna křičel, že „ten starý vůl nás dostane do Haagu“. Asi šlo o zatykač, který na Putina vystavil Mezinárodní trestní soud (ICC).

Šestatřicetiletý moskevský učitel angličtiny a hudby si vysloužil šest udání, že je „zrádce“ a šíří „extremistické informace“ urážející armádu a prezidenta. Dotyčný předpokládá, že je to dílo jeho bývalé partnerky, se kterou se rozešel kvůli politickým názorům. Připadá mu, že se vše děje stejně jako v Sovětském svazu.

„Vykreslit portrét udavače není možné,“ míní antropoložka Alexandra Archipovová, podle které udání píší zcela rozdílní lidé. Spíše lze odhadnout jejich motivy, sahající od touhy po potrestání člověka, který je něčím urazil, přes materiální zisk, například v podobě odstranění hlučných sousedů, až po „bdělé občany“ toužící pomáhat při hledání nepřátel státu. Postoj státu k udavačství podle ní není jednoznačný: autokracie se už neopírá o masové represe jako za Stalina, ale o selektivní, náhodné represe. Úkolem dne není zdecimovat určité vrstvy obyvatelstva, ale donutit lidi se bát.