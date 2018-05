Arcibiskup kryl sexuální zneužívání dětí. Hrozí mu dva roky vězení

Podle australského soudu Wilson úmyslně neoznámil policii, že katolický kněz James Fletcher v sedmdesátých letech minulého století sexuálně zneužil nejméně čtyři ministranty. K incidentům došlo v době, kdy oba muži sloužili ve městě Maitland ležícím 130 kilometrů severně od Sydney.

„Arcibiskup Wilson si byl dobře vědom toho, že obvinění ze sexuálního zneužívání, která se k němu donesla, jsou důvěryhodná. Za každou cenu chtěl ale ochránit církev i její reputaci,“ prohlásil soudce Robert Stone.

Wilson, který trpí počátečním stádiem Alzheimerovy nemoci, během soudního procesu tvrdil, že si nevzpomíná na to, že by mu někdo řekl, že byl sexuálně zneužit Fletcherem.

Jeden ze zneužívaných chlapců však u soudu prohlásil, že Wilsona o Fletcherově počínání informoval při zpovědi. Tehdy mu bylo jedenáct let. „Lžeš,“ odpověděl mu údajně arcibiskup. „Za trest musíš desetkrát odříkat Zdravas Marii.“

Ve stejném duchu se před soudem vyjádřil i někdejší ministrant Peter Creigh, který tvrdí, že v roce 1976 Wilsonovi řekl, že ho Fletcher sexuálně zneužil na začátku sedmdesátých let. „Doufám, že verdikt soudu pomůže odhalit lži a pokrytectví církve, která zneužívá svou moc a důvěru společnosti,“ citoval Creigha zpravodajský web BBC.

Sedmašedesátiletý Wilson zvažuje, že se proti verdiktu australského soudu odvolá. Pokud bude skutečně odsouzen, stane se nejstarším představitelem katolické církve, který kdy skončil za mřížemi vězení, upozorňuje BBC.

Katolický kněz James Fletcher zemřel v roce 2006 ve vězení. Za mřížemi si tak odseděl pouze jeden rok z osmiletého trestu, k němuž byl odsouzen za znásilnění ministranta. Tohoto činu se měl údajně dopustit někdy mezi lety 1989 až 1991.

Z obvinění ze sexuálních deliktů se má před soudem zodpovídat jeden z nejvýše postavených hodnostářů Vatikánu, australský kardinál George Pell. Podle závěrů rozsáhlého vyšetřování, které probíhalo v minulém roce, byly v australských církevních zařízeních sexuální zneužity desítky tisíc dětí.

Adelaide Archbishop Philip Wilson leaves Newcastle Courthouse after he is found guilty of concealing child sexual abuse https://t.co/AExMkR4KyW pic.twitter.com/f8b9JUKOAv