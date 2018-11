Argentinská ponorka zůstane na dně oceánu. Na vyzvednutí chybí finance

Více než rok pohřešovaná ponorka argentinského námořnictva ARA San Juan, jejíž vrak se o víkendu podařilo objevit v hloubce 900 metrů nedaleko poloostrova Valdés, zřejmě na mořském dně zůstane. Argentina nemá podle ministra obrany Oscara Aguada dostatek financí ani technických prostředků na její vyzvednutí. Pozůstalí se bouří.

Námořnictvo požádalo krátce po objevu příbuzné 44 námořníků, kteří na palubě plavidla zahynuli, o trpělivost, zatímco bude hledat možná řešení. Argentinská vláda se však snaží tlumit naděje na vyzvednutí vraku a lidských ostatků ze dna oceánu.

„Argentina nemá technické možnosti, aby mohla ponorku vyzvednout. Je nepravděpodobné, že by na světě bylo něco, co dokáže z hloubky 900 metrů vyzvednout 2300 tun,“ řekl Aguad v rozhovoru pro rádio Mitre. Odborníci navíc varují, že snaha dostat San Juan na hladinu by mohla způsobit další poškození, která by narušila vyšetřování příčin záhuby plavidla i jeho posádky.

Mensaje del Presidente sobre el hallazgo del ARA San Juan https://t.co/5VcJo47mhR — Mauricio Macri (@mauriciomacri) 17. listopadu 2018

„V minulosti není mnoho případů, při kterých by šlo o něco tak velkého,“ řekl námořní expert Fernando Morales. „Předpokladem je takový inženýrský výkon, který by si, pokud je vůbec proveditelný, vyžádal rok nebo dva příprav. A nakonec by se mohlo ukázat, že ho vzhledem k astronomickým nákladům nebude možné realizovat.“

Mezinárodní pomoc

Někteří sice poukazují na případ ruské jaderné ponorky Kursk, která se potopila v srpnu roku 2000 a ze dna byla úspěšně vyzvednuta v roce 2001. Ta se však nacházela v hloubce pouhých zhruba 115 metrů.

propeller and shaft, torpedo tube ARA SAN JUAN pic.twitter.com/7TE8351YMD — El Republicano (@Republicano1853) November 17, 2018

Vyšetřovatelé upozorňují, že i pokud by se podařilo ponorku San Juan vyzvednout, nemusela by být v takovém stavu, jaký si rodiny pozůstalých představují. „Může být technicky nemožné to provést tak, aby se na břeh vrátila ve stejném stavu, v jakém se nachází nyní na mořském dně,“ varuje Oliver Plunkett ze společnosti Ocean Infinity.

Argentinské námořnictvo navíc není na podobné práce vybaveno a muselo by požádat o mezinárodní pomoc. „Máme značné záchranářské kapacity,“ řekl deníku The New York Times kapitán amerického námořnictva ve výslužbě Richard Bryant. „Ze dna vyzvedáváme vše od letadel po velké lodě.“

Konec konspiracím

Pozůstalí, kteří již v minulosti obvinili námořnictvo, že nedělá dost, aby našlo těla obětí, nyní na vyzvednutí ostatků trvají. „Není to něco, co chci. Je to něco, co potřebuji,“ uvedla Yolanda Susana Mendiolová, matka jednoho z mrtvých vojáků. „Potřebuji mít to, co zbylo z mého syna, abych mohla truchlit.“

Descansen en PAZ/ R.I.P ARA SAN JUAN… Ocean Inifinty crew never forget them as we, the Argentinian's we ll never forget them pic.twitter.com/NhCtogvTXs — marivir (@Virgi19781) 19. listopadu 2018

Mendiolová patří mezi zhruba 70 rodinných příslušníků obětí, kteří se ve čtvrtek shromáždili v hotelu ve městě Mar del Plata, aby si připomněli roční výročí zmizení ponorky a po prvních informacích o objevení vraku se rozhodli na místě zůstat. Pozůstalé v neděli navštívil viceadmirál José Luis Villán aby je informoval, že další postup bude pomalý a rozhodnutí o případném pokusu o vyzvednutí plavidla závisí na úřadech, které se zabývají vyšetřováním.

Relatives of the crew members of the Argentinian missing submarine ARA San Juan hold a rally at the Mar del Plata naval base Argentina, 17 November 2018. pic.twitter.com/WswOkji8KM — China Daily (@ChinaDaily) 18. listopadu 2018

„Přímo to neřekl, ale naznačil, že bychom měli přemýšlet o návratu domů,“ uvedl otec dalšího z mrtvých námořníků Daniel Esteban Polo. „Zítra vyrazím na cestu. Musím znovu začít žít,“ řekl reportérům. Ostatní však podle New York Times hotel opustit nechtějí. Šedesátiletý Juan Alberto Aramayo zde pobývá již od chvíle, kdy ponorka zmizela. „Nikam nepůjdu, dokud ji nedostanou na pobřeží,“ uvedl.

Okolo případu koluje i několik konspiračních teorií, kterým by vyzvednutí vraku ze dna mohlo učinit přítrž. Podle jedné z nich mohli být členové posádky zajati a uvězněni. „Jak mohu vědět, že ta ponorka není prázdná? Někteří možná řeknou, že jsem blázen. Já už jen prostě nevím, čemu mám věřit,“ říká Mendiolová.