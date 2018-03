Arktida zažila nejteplejší zimu v historii. Vědci: Nic takového jsme neviděli

„Je to šílené, šílená věc,“ říká Mark Serreze, ředitel Národního sněhového a ledového centra v Boulderu v Coloradu. Serreze se studiem Arktidy a jejích změn zabývá od roku 1982. „Ty vlny tepla – nikdy jsem nic takového neviděl,“ dodává pro list The Guardian.

I podle ostatních expertů je to, co se na Arktidě právě děje, neslýchané. Jedná se prý o část cyklu řízeného globálním oteplováním, který hrál roli v posledních silných, ledových bouřích v Evropě a severovýchodních Spojených státech.

Americká meteorologická stanice nejblíže k severnímu pólu, na „špičce“ Grónska, zažila v únoru více než šedesát hodin, kdy byly teploty vyšší než mrznoucí. V předchozích letech vědci změřili podobné teploty nad bodem mrazu v průběhu února pouze dvakrát.

The extreme event continues to unfold in the high #Arctic today in response to a surge of moisture and "warmth"



2018 is well exceeding previous years (thin lines) for the month of February. 2018 is the red line. Average temperature is in white (https://t.co/kO5ufUWrKq) pic.twitter.com/cLeMxSxvWo