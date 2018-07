Záchrana uvězněných chlapců v jeskyni může trvat i několik měsíců

Dvanáct chlapců i jejich fotbalový trenér, které uvěznila voda v thajské jeskyni, je naživu, ale stále ještě není vyhráno. Mají-li se dostat ven, budou se muset naučit potápět. Druhou možností je počkat na opadnutí vody, ale to může trvat několik měsíců, uvedla thajská armáda. Odčerpat vodu se bohužel zatím nedaří.

Celou skupinu našli v pondělí odpoledne dva britští potápěči, kteří se potopili do jeskyně. Chlapci přežili spolu s trenérem na malé suché římse nad zatopenou cestou ven. Záchranáři nyní bojují s rostoucí hladinou vody a snaží se dopravit skupině co nejvíc zásob. Podle thajské armády bude možná nezbytné posílat jí jídlo nejméně čtyři další měsíce. Informuje o tom BBC.

Video z prvního setkání dvou britských jeskyňářů s chlapci zveřejnila na svém facebookovém profilu specializovaná jednotka thajských námořních sil Navy Seal. Chlapci reagují na svítilnu záchranářů, na otázku, kolik jich je, odpovídají, že všech třináct, ale že jsou velmi hladoví. Také se ptají, jak dlouho jsou v podzemí a jestli se mohou dostat hned ven.

"Teď to nejde. Jsme tady jen dva a musíme se potápět. Přijdeme. O.K.? Přijde hodně lidí. My jsme první," odpovídají jeskyňáři. "Aha, uvidíme se zítra," reaguje jeden z chlapců.

Jak celou skupinu dostat ven? Podle odborníků to bohužel nebude nijak jednoduché. Jeskynní systém Tham Luang v provincii Chiang Rai v severním Thajsku zaplavuje voda během období dešťů, které trvá až do září nebo do října. Mají-li být chlapci vyproštěni, budou se muset naučit základům potápění. Jenže proplout kalnou vodou s nulovou viditelností jeskynními chodbami je pro ně v jejich stavu velmi nebezpečné.

Pokusy odčerpat vodu z jeskyně zatím nebyly úspěšné. Určitou možností je počkat, až voda sama opadne, ale to by znamenalo, že chlapci zůstanou v podzemí celé měsíce a budou muset být po celou tu dobu nepřetržitě zásobováni jídlem a další materiální pomocí.

Během dneška a dalších dnů by se k nim měli potopit speciálně vyškolení lékaři, kteří je vyšetří, aby zjistili jejich zdravotní stav a případnou závažnost možných zranění. Další záchranářské týmy prohledávají svah nad jeskyní v naději, že najdou do jeskyně ještě nějakou další cestu.

Všichni chlapci jsou členy téhož fotbalového týmu nazvaného "Divočák", v jeskyni uvízli i se svým pětadvacetiletým trenérem. Na výlety do thajské přírody jezdili často.

Agentura AFP mluvila s Tinnakorn Boonpiemovou, jejíž dvanáctiletý syn Mongkol patří mezi uvězněné chlapce. "Jsem strašně ráda, že je v bezpečí," řekla a dodala, že si moc přeje, aby byl její syn fyzicky i psychicky v pořádku. "Jsem tak šťastný, že to ani nedokážu popsat," řekl novinářům další příbuzný jednoho z hráčů a po tvářích se mu koulely slzy.