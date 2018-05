Asad se sešel s Putinem. Řešili úspěch v boji s terorismem i mírové procesy

Syrský prezident Bašár Asad ve čtvrtek během nečekaného setkání se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem řekl, že syrská armáda zaznamenala pokrok v boji proti terorismu. Nyní by podle něj měl nastat politický proces. Asad totiž hodlá poslat syrskou vládní delegaci do OSN. S odkazem na prohlášení Kremlu o tom informovala agentura Reuters.

"Stabilita se zlepšuje, což otevírá dveře politickému procesu, který započal již před nějakou dobou," řekl Bašár Asad.

"Vždy jsem říkal a opakuji to znovu, že jsme vždy zcela podporovali politický proces, který by měl probíhat souběžně s válkou proti terorismu. Víme, že to nebude snadné, protože existují země, které nechtějí, aby se Sýrii vrátila stabilita. Nicméně společně s vámi a našimi dalšími partnery a přáteli se v tomto mírovém procesu posuneme kupředu," cituje Kreml Asadova slova.

Zpráva Kremlu podle Reuters zdůraznila status Moskvy jakožto hlavního spojence Asada. Na schůzce v černomořském letovisku v Soči syrský prezident také gratuloval Putinovi ke zvolení na další funkční období. Poděkoval také ruské armádě za podporu v Sýrii.

Syrský prezident svému ruskému protějšku také řekl, že pošle do OSN delegaci, která by měla jednat o reformě syrské ústavy, informoval o tom mluvčí Kremluv Dmitrij Peskov.

Putin také mimo jiné poblahopřál syrskému vůdci k "významným úspěchům na bojišti" dosaženým syrskou armádou. "Teroristé odložili své zbraně na klíčových místech v Sýrii, což umožnilo obnovení místní infrastruktury," uvedl Putin.

"A samozřejmě nyní, po těchto vojenských úspěších, byly bezpochyby vytvořeny další podmínky pro obnovení plnohodnotného mírového politického procesu," dodal.

Podle serveru The New York Times Putin rovněž prohlásil, že očekává stažení zahraničních sil ze Sýrie. Které státy však má přesně na mysli, neuvedl. V současné době v zemi působí jednotky Ruska, Íránu, USA a dalších. Podle Putina bude však stažení zahraničních sil součástí řešení dlouhodobé občanské války v zemi.

Syrský režim začal v dlouholeté válce vítězit v roce 2015, kdy do konfliktu na jeho straně vstoupilo Rusko. To se však stalo terčem kritiky ostatních zemí, včetně USA a evropských států, které tvrdí, že podporuje Asadovo hnutí, jež ztratilo svou legitimitu tím, že svými leteckými údery zabil mnoho civilistů. Rusko naopak tvrdí, že se na civilní oblasti nikdy nezaměřuje.

Syrský prezident Bašár Asad se naposledy v Rusku setkal s Putinem loni v listopadu, k předchozí schůzce došlo pak v říjnu 2015.