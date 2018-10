Assange žaluje Ekvádor. Nelíbí se mu podmínky na ambasádě, kde se skrývá

Žaloba následuje poté, co Assagne dostal tento týden od londýnské ambasády nový soubor domácích pravidel, kterými se má řídit. Ta zahrnují mimo jiné požadavek, aby po sobě uklízel koupelnu, a lépe se staral o svou kočku, kterou mu darovaly jeho děti, nebo mu bude odebrána a umístěna do útulku.

Právní zástupce WikiLeaks Baltasar Garzón odcestoval do ekvádorské metropole Quito, aby zde podnikl příslušné právní kroky. Server WikiLeaks ve svém komuniké uvádí, že ekvádorská vláda hrozí, že mu zruší ochranu, kterou získal v době, kdy mu byl udělen politický azyl.

Assange si rovněž stěžuje, že jeho přístup k vnějšímu světu byl „zřetelně odříznut“. Ekvádorská vláda mu letos v březnu přerušila přístup k internetu, protože se na sociálních sítích vyjadřoval k otázkám, které mohly poškodit diplomatické vztahy Ekvádoru. Částečně mu byl přístup k internetu obnoven teprve v polovině tohoto měsíce, ale musí dodržovat přísná pravidla a nevyjadřovat se ke kontroverzním tématům.

Ve svém prohlášení Wikileaks uvedl: „Ekvádorská opatření proti Julianu Assangemu byla obecně odsouzena komunitou pro lidská práva.“ Tvrdí, že mu vláda Ekvádoru zamítla návštěvu Dinah PoKempnerové, předsedkyně organizace Human Rights Watch, a nepovolila několik setkání s jeho právníky.

Ve čtvrtek Wikileaks na svém twitteru napsal, že po nátlaku Spojených se úsilí o zbavení Juliana Assange ekvádorského občanství zrychlilo. Jeho občanství je bariérou, které znemožňuje jeho vydání do jiného státu, protože článek 79 ekvádorské ústavy zakazuje extradici občanů.

After US pressure, moves accelerate to strip WikiLeaks' publisher @JulianAssange of Ecuadorian citizenship. His citizenship status is a barrier to rendering him to another state as article 79 of Ecuador's constitution forbids extradition of citizens. https://t.co/mZxzLTtAuo