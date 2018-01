Astrofyzici tvrdí, že našli v Kašmíru nejstarší vyobrazení supernovy

/VIDEO/ Po celé dekády byly obrazy vyryté do kamene v himálajském Kašmíru považovány za loveckou scénu. Nyní mají vědci novou teorii: mohlo by jít o nejstarší zobrazení supernovy, finální exploze umírající hvězdy.

Výjevy nalezené v KašmíruFoto: Vahia/Tata Reseach Institute

Výjevy z doby přibližně 4300 let před Kristem zachycují dva lovce, býka a zářící objekty, o kterých se až dosud soudilo, že jde o dvě slunce.

Podle studie publikované týmem indických a německých vědců v odborném časopise Indian Journal of History of Science však lze záhadnou přítomnost dvou nebeských těles na rytinách z Kašmíru vysvětlit tím, že zde neznámý umělec zachytil zánik hvězdy – jev, který astronomové nazývají supernova.

„Náš první argument zněl, že o dvě slunce jít prostě nemůže,“ vysvětluje Mayank Vahia z indicko-německého týmu astrofyziků. „Věděli jsme, že to asi bude nějaký jiný objekt, který se kdysi objevil na obloze a upoutal lidi natolik, že se rozhodli ho zvěčnit.“

Obrazy vyryté do kamene v Kašmíru – historickém území v Himálaji, spravovaném v současnosti Indií, Pákistánem a částečně i Čínou – byly objeveny před bezmála půlstoletím na místě zvaném Burzahom. Doba jejich vzniku se odhaduje na 4300 let před Kristem.

Teorie dvou sluncí ozařujících loveckou scénu byla všeobecně přijímána až do roku 2013, kdy byla poprvé zveřejněna studie Vahiova týmu.

Tehdy prošla bez povšimnutí. Teprve koncem minulého roku, kdy se znovu dostala na internet, vzbudila nadšení jak v celé Indii, tak i v ostatních zemích světa.

Doteď se za nejstarší vyobrazení supernovy považovaly výjevy z Číny, staré přibližně 2800 let. Vahia upozorňuje, že rytiny z Kašmíru jsou „výrazně staršího data“.

Při hledání konkrétního vesmírného jevu, jenž by mohl inspirovat dávný obraz, vycházeli astrofyzici z předpokladu, že muselo jít o cosi, co „na noční obloze zářilo víc než Měsíc a bylo to viditelné i ve dne“.

Při prohlížení katalogu vesmírných úkazů se nakonec shodli na objektu známém jako Supernova HB9. Tato umírající hvězda explodovala kolem roku 4600 před Kristem.

Z pohledu starověkých obyvatel Kašmíru by byla supernova viditelná v oblasti souhvězdí Orion, jež v mytologii představuje lovce Oriona, syna Poseidónova.

Sousedem Orionu je na obloze souhvězdí Býka – a lovec i býk jsou oba na rytinách z Burzahomu zachyceni.