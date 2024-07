Atentátník, který se v sobotu na předvolebním mítinku v Pensylvánii pokusil zabít bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa, byl členem pensylvánského střeleckého klubu, informuje stanice NBC News s odkazem na oznámení klubu. Podle jeho mladšího spolužáka nebyl mladík přijat do školního střeleckého týmu, protože mu střelba nešla. Dvacetiletý Thomas Matthew Crooks, jehož úřady identifikovaly jako střelce, zabili agenti tajné služby. Trump z pokusu o vraždu vyvázl s poraněním pravého ucha, jeden z účastníků akce zemřel a další dva byli zraněni.

Clairtonský střelecký klub v Pensylvánii potvrdil, že Crooks byl jeho členem, ale doplnil, že s ohledem na pokračující vyšetřování nemůže sdělit další podrobnosti. Jeho předseda Bill Sellitto ovšem poznamenal, že organizace je událostmi znechucena. „Je nám z toho zle. Je to zkrátka hrozné,“ dodal. Klub v prohlášení atentát odsoudil. „Vyjadřuje rovněž upřímnou soustrast rodině Comperatoreových a modlí se za všechny zraněné včetně bývalého prezidenta,“ doplnil.

Padesátiletý Corey Comperatore, bývalý velitel dobrovolného hasičského sboru v Buffalo Township, byl identifikován jako jediná oběť, Crooks jej při atentátu v Butleru v Pensylvánii smrtelně postřelil. Útočníka podle úřadů zabil jeden z ostřelovačů tajné služby pověřené ochranou prezidentů a exprezidentů USA.

Na střední škole se Crooks pokusil dostat do školního střeleckého týmu, ale nebyl přijat, protože nebyl ve střelbě dobrý, uvedl současný šéf týmu Frederick Mach, který byl v nižším ročníku. Crooksův spolužák Jason Kohler útočníka popsal jako samotáře, který často chodil do školy v loveckém oblečení, u oběda seděl sám a čelil šikaně kvůli tomu, jak se oblékal. Michael Dudjak, který také chodil do stejné školy, uvedl, že Crooks byl tichý, hodně času trávil sám, nevyjadřoval se k politice a nebyl aktivní na sociálních sítích.

Crooks pracoval jako pomocná síla v kuchyni v domově důchodců nedaleko svého rodného města v Pensylvánii, kde v roce 2022 absolvoval střední školu. Ačkoliv byl podle amerických médií registrován k volbám jako stoupenec republikánů, v lednu 2021 poslal malý příspěvek organizaci vybírající politické příspěvky na podporu kandidátů Demokratické strany. Podle místního zpravodajského webu Tribune Review získal Crooks při dokončení studia na střední škole cenu ve výši 500 dolarů (11 600 Kč) za matematiku a přírodní vědy.

Federální úřad pro vyšetřování (FBI) uvedl, že na Crooksově profilech na sociálních sítích nenašel žádné výhrůžky a že v mladíkově anamnéze nebyly psychické potíže. Zbraň použitou při útoku podle úřadů zřejmě legálně koupil střelcův otec, avšak Crooks jednal sám. Jeho otec Matthew pouze v sobotu večer televizi CNN řekl, že se snaží zjistit "co se sakra děje" a nebude s novináři podrobněji mluvit, dokud se nespojí s policií.