Američtí vyšetřovatelé i média se snaží přijít na to, co přivedlo dvacetiletého Thomase Matthewa Crookse k sobotnímu atentátu na exprezidenta Donalda Trumpa. Spolužáci si ho pamatují jako tichého a chytrého studenta. Někteří tvrdí, že byl šikanovaný.

Thomas Crooks by v listopadu měl první příležitost volit amerického prezidenta. O jeho zájmu o volby svědčí, že do seznamu voličů se zaregistroval hned týden po svých osmnáctinách. Zapsal se jako republikán, zjistila CNN. Nakonec do prezidentské kampaně promluvil šokujícím způsobem. Federální úřady ho identifikovaly jako střelce, který se pokusil zabít Donalda Trumpa na jeho předvolebním shromáždění v Pensylvánii. Vzápětí ho zlikvidovala policie.

O střelcových názorech úřady ani média mnoho informací zatím neshromáždily. CNN si všimla, že v den inaugurace prezidenta Joe Bidena v lednu 2021 poslal tehdy sedmnáctiletý Crooks jedné z organizací blízkých demokratům zaměřených na podporu vyšší volební účasti menší dar, šlo o patnáct dolarů. Později téhož roku se krátce po osmnáctých narozeninách zaregistroval k volbám a zapsal se jako republikán. Jeho otec je ve volebních seznamech vedený jako libertarián, matka jako demokratka.

Účty na hlavních sociálních sítích mladík buď neměl, nebo je téměř neužíval. Po střední škole loni dokončil nižší vysokoškolský dvouletý obor strojního inženýrství, uvedly New York Times. Pracoval jako pomocník v kuchyni pečovatelského domu ve městě na okraji Pittsburghu, kde bydlel. Jeho nejmenovaný kolega z kuchyně CNN řekl, že byl laskavý a ochotný pomáhat.

Televize CBS News mluvila s Jamesonem Myersem, Crooksovým spolužákem na základní a střední škole. Myers byl členem středoškolského závodního střeleckého týmu. Televizi řekl, že v prvním ročníku se do týmu neúspěšně pokusil kvalifikovat i Crooks. „Byl to hodný kluk, který o nikom špatně nemluvil. Přišel mi vždycky docela normální, nebyl zvlášť oblíbený, ale taky na něj nikdo neměl spadeno,“ prozradil Myers.

Útočník byl ve střeleckém klubu

Londýnské Timesy si ze záběrů zastřeleného útočníka všimly, že měl oblečené šedé tričko s logem YouTube kanálu Demolition Ranch věnujícího se střelným zbraním, jejich používání a účinnosti. New York Times zjistily, že byl rok členem jednoho místního střeleckého klubu a k jeho zájmů patřily šachy, programování a počítačové hry.

Spolužáci si Crookse pamatují jako tichého, dobrého studenta. Dvacetiletá Sarah D'Angelová řekla pro Washington Post, že neměl mnoho přátel, ale nepřišel jí ani zvlášť osamělý. „Šla mu matematika, byl to počítací typ. Ve škole bylo pár násilnických studentů, on mezi ně nepatřil,“ podotkla spolužačka.

Jen jeden student zmínil, že Crooks měl trpět ústrky spolužáků. „Bylo to smutné, pořád ho někdo šikanoval, prakticky denně. U oběda sedával sám. Smáli se mu, jak vypadá a jak se obléká. Chodil často v maskáčích nebo loveckém oblečení. Neříkám, že to byla zkušenost, která ho vyprovokovala, ale člověk nikdy neví,“ řekl jednadvacetiletý Jason Kohler pro NBC News.