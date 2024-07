Fake News

Krátce po střelbě na Donalda Trumpa se na sociální síti X rozšířily záběry dlouhovlasého mladíka v brýlích, natáčejícího sama sebe, jak do kamery anglicky říká: „Jmenuji se Thomas Matthew Crooks. Nenávidím republikány a nenávidím Trumpa. A hádejte co? Máte špatného chlapa.“ Jenže onen mladík není Thomas Matthew Crooks, tedy skutečný střelec na Trumpa, který byl při svém útoku zlikvidován. Jde o internetového trolla.

Skutečný Thomas Matthew Crooks, který se 13. července 2024 pokusil zavraždit kandidáta na amerického prezidenta Donalda Trumpa a střílel na něj během jeho veřejného vystoupení poblíž Butleru v Pensylvánii, byl poté, co začal střílet, zlikvidován týmem tajné služby. Ještě předtím však stačil zranit Trumpa a dva účastníky setkání a zabít jednoho člověka.

Coby atentátníka ho oficiálně identifikovala FBI, která uvedla, že mu bylo 20 let a pocházel z Bethel Parku, předměstí pensylvánského města Pittsburgh, nacházejícího se asi hodinu cesty jižně od Butleru. „Federální vyšetřovatelé uvedli, že střelec u sebe neměl žádný průkaz totožnosti, takže analyzovali jeho DNA, aby získali biometrické potvrzení jeho identity,“ oznámila 16. července 2024 stanice CBS News. Podle ní Crooks v květnu promoval na Community College v alleghenském okrese a předpokládalo se, že se na podzim zapíše na Univerzitu Roberta Morrise, což CBS News potvrdili mluvčí obou těchto škol.

Střelec je od vás, viní se diskutéři

Co atentátníka ke střelbě vedlo a zda měl jeho čin nějaké politické pozadí, je v současnosti předmětem vyšetřování. Známy nejsou ani jeho skutečné politické preference či názorové ukotvení, pokud nějaké měl. Reakce uživatelů sociálních sítí se ale i přesto rychle vyhranily do dvou krajních skupin.

Jedna tato vyhraněná skupina tvrdila, že střelec byl určitě republikán, přičemž argumentovala oficiální informací z amerických médií, že útočník byl v Pensylvánii registrován jako volič republikánů. Ve skutečnosti však nemusí taková registrace o skutečných politických preferencích občana vůbec nic vypovídat; registrovat se tak může i proto, aby si zjednodušil přístup na mítinky politické konkurence.

Druhá vyhraněná skupina naopak začala okamžitě razit tezi, že střelec byl nepochybně liberál a že jeho motivací byla nenávist k republikánům, případně snaha prodloužit válku na Ukrajině.

Proruská strana věří videu

Zvláště proruští dezinformátoři přitom jako argument používali právě zmíněné video, které se začalo po sociální síti X šířit den po atentátu.

Například anonymně provozovaný dezinformační web Vlkovobloguje, který opakovaně zveřejňuje různé nedoložené a lživé spekulace, pokud vyznívají ve prospěch současného ruského režimu, uvedl k atentátu na Trumpa 14. července opakovaně doplňovanou „flash“ (tedy „bleskovou zprávu“, pozn. red.), v níž mimo jiné zveřejnil právě screenshot zmíněného videa (tedy snímek obrazovky počítače se záběrem z videa). Součástí tohoto screenshotu byl i následující citát: „V předvečer neúspěšného pokusu o atentát na Trumpa natočil střelec Thomas Matthew Crooks video ze svého auta. Říká v něm, že nenávidí republikány a Trumpa.“

Tato slova pak anonym z Vlkovobloguje doplnil vlastním ironickým komentářem: „Takže vrahoun republikán? A nenávidí republikány? Zvláštní paranoia!!!! Opravdu zvláštní.“

Dále uvedl, že video lze zhlédnout na webu Strana.ua, což jsou ukrajinské online noviny, které ovšem jiná ukrajinská média a mediální organizace kritizují jako proruské. „Podle hodnocení předního ukrajinského mediálního hlídacího psa, Institutu masových informací, je Strana.ua jedním z pěti nejméně spolehlivých mediálních webů na Ukrajině, jenž se často uchyluje k nenávistným projevům a manipulativním, zkresleným titulkům,“ uvedl v roce 2021 ukrajinský web pro ověřování faktů StopFake, podle nějž Strana.ua „papouškuje proruské narativy a aktivně propaguje kremelské poselství v ukrajinské informační sféře“, což StopFake doložil řadou konkrétních příkladů. Vlkovobloguje nicméně používá web Strana.ua jako jeden ze svých základních informačních zdrojů.

Video a realita

A jak to tedy dopravdy je se zmíněným videem? Na 10vteřinovém záběru v něm vystupuje již zmíněný dlouhovlasý obrýlený mladík, oblečený v modrém tričku s obrázkovým motivem jablka s červem, a vyznává se z nenávisti k Trumpovi i k republikánům. I když se představuje Crooksovým jménem, není nijak prokazatelné, že jde skutečně o něj. K videu je dále přiložena fotografie stejného mladíka odzadu z levého profilu:

close info Zdroj: X, Lead Stories zoom_in Fotka uživatele sítě X vystupujícího jako @jewgazing. Ten je s největší pravděpodobností i autorem videa, v němž se označuje za Thomase Matthewa Crookse, ale tím s určitostí není.

Ten se tak částečně podobá jednomu ze zveřejněných údajných snímků střelce, který je na něm zachycen z podobného úhlu.

close info Zdroj: X, Lead Stories zoom_in Jeden ze snímků, jenž má skutečně zachycovat střelce na Trumpa, tedy Thomase Matthewa Crookse. Uživatele @jewgazinga vedlo k vytvoření mystifikačního videa zřejmě právě to, že ho jeho přátelé upozornili na podobu jeho fotky s tímto snímkem.

Veškeré dosavadní prověřování však svědčí o tom, že mladík v modrém tričku skutečně není Crooks. „Online kolující fotografie a video neukazují Thomase Matthewa Crookse, kterého FBI identifikovala jako muže, jenž 13. července 2024 střílel na Donalda Trumpa. Vypadá to, že pocházejí z X účtu uživatele @jewgazing. Ten je zveřejnil zjevně poté, co ho ostatní upozornili, že se podobá osobě na jiném publikovaném snímku, ukazujícím údajně střelce,“ uvedl rovněž 14. července web pro ověřování faktů Lead Stories.

Dále upozornil, že uživatel @jewgazing si po vzniklém poprasku změnil účet na soukromý (jinými slovy ho „zamkl“ pro ostatní) a nahradil obrázek v záhlaví jinou svou fotografií. „I když je účet X nyní soukromý, Lead Stories dokázal najít jeho kopii na webu, na kterém běží Nitter, alternativní front-end k X, který umožňuje číst X bez reklam a sledování,“ konstatuje Lead Stories.

Zveřejnil také archivovaný sled komunikace uživatele @jewgazing s jeho přáteli a sledujícími, naznačující, jak celá mystifikace vznikla. „Zdá se, že uživatel s přezdívkou Bonk a účtem @UNKN0WNPLEAZURZ reagoval na tweet uživatele Trump History (s účtem @Trump_History45), obsahující údajnou fotografii střelce, následujícími slovy: ‚Brácho, to je fotka @jewgazing wtf.‘ To zřejmě vedlo k tomu, že uživatel @jewgazing odpověděl: ‚Musím co nejdříve smazat všechny své selfie…‘, načež zveřejnil dotyčnou fotografii,“ uvedl web Lead Stories (míněno fotografii, která se objevila vedle videa a která se podobá údajné fotce střelce, pozn. red.).

Fotka pak uživatele @jewgazing inspirovala k tomu, aby mystifikaci dotvořil. Ve své komunikaci na to upozornil poznámkou, že plánuje „něco veselého“. Ve stejném tričku, jaké měl na fotografii, kde se nejvíce podobal údajné fotce pachatele, pak natočil inkriminované krátké video, v němž naznačuje, že policie ve skutečnosti Crookse nedostala.