USA by atentátu bránily, ale nevěděly o něm

Deník New York Times uvádí, že američtí představitelé tvrdí, že se Spojené státy na útoku jakýmkoliv způsobem nepodílely. Američané o něm údajně dopředu nevěděli, ale pokud by se k nim tato informace dostala, byli by podle listu jednoznačně proti zabíjení. Ukrajinské představitele měli Američané za operaci také napomenout. Ukrajina však hned po útoku popřela, že by se na něm podílela.

Postoj k útoku potvrdil i poradce ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoljak, který na dotaz amerických zpravodajských služeb zopakoval, že do vraždy Duginové není Ukrajina nijak zapojená. „Někdo jako Duginová není pro Ukrajinu taktickým ani strategickým cílem,“ uvedl v rozhovoru pro New York Times. Ukrajina přitom přiznala, že už v minulosti zabíjela ruské úředníky a prováděla atentáty na obviněné ukrajinské kolaboranty.

Někteří představitelé amerických tajných služeb jsou toho názoru, že útok neměl být původně mířen proti Duginové, ale měl zabít jejího otce. Alexandr Dugin je ruský ultranacionalista a hlasatel vyzývající Moskvu k intenzivnější válce proti Ukrajině. Server BBC uvedl, že měli oba odjet ve stejném autě, na poslední chvíli se však Dugin rozhodl cestovat sám.

Není atentát jako atentát

Spojené státy se nyní obávají, že ač mají podobné útoky vysoký symbolický význam, představují jen malý dopad na přímé dění na bojišti a mohly by spíše sloužit k provokaci Ruska. Američané si rovněž stěžují na malou transparentnost Ukrajiny, konkrétně jejich vojenských plánů na ruském území. Přesto, že s Ukrajinci Pentagon a jiné špionážní agentury sdíleli citlivé zpravodajské informace z bojiště, ukrajinské síly jim ne vždy sdělily, co plánují udělat.

I přes panující obavu z agresivních a tajných operací Ukrajiny ale američtí představitelé tvrdí, že vztahy mezi zeměmi zůstávají pevné. Američané se nyní obávají, že se Rusové v rámci zintenzivnění války mohou znovu pokusit o zavraždění významných ukrajinských velitelů, včetně prezidenta.

Vzájemné obviňování

Duginová byla jedním z terčů sankcí, které kvůli agresi na Ukrajině uvalily Spojené státy i evropské země na některé významné postavy Ruské federace. Sdílela totiž světonázor svého otce a byla prominentní novinářkou, která šířila ruskou propagandu o Ukrajině. Rusko označilo vraždu za teroristický čin a obvinilo z něj ukrajinské zpravodajské služby.

Devětadvacetiletá žena byla při srpnovém výbuchu, který se odehrál v bohaté oblasti na předměstí Moskvy, okamžitě zabita. Auto nejdříve explodovalo a poté vzplálo. K atentátu došlo po sérii ukrajinských útoků na Krymu, části Ukrajiny, kterou Rusko zabralo v roce 2014. Portál Forbes píše, že byla událost jedním z nejsledovanějších útoků na ruskou osobnost od začátku Putinovy ​​invaze na Ukrajinu.

Podle Federální služby bezpečnosti (FSB), tedy hlavní domácí bezpečnostní služby Ruské federace, si ukrajinští agenti najali Ukrajinku, která si pronajala byt, ve kterém Duginová bydlela. Portál CNN doplňuje, že měla na dálku odpálit výbušniny nastražené v autě Toyota Land Cruiser Prado ruského ultranacionalisty. Po útoku pak z Ruska uprchla přes Pskovskou oblast do Estonska. Ruské úřady označily za teroristickou organizaci zejména pluk Azov.

Bývalý poslanec ruské Dumy, Ilja Ponomarev, naopak prohlásil, že za vraždu je zodpovědná skupina složená z proukrajinských a protiputinovských bojovníků působících v Rusku, známá jako Národní republikánská armáda. Samotná Ukrajinu dlouhodobě vinu na vraždě Rusky odmítá. „Ukrajina s tím samozřejmě nemá nic společného, protože nejsme zločinecký stát, kterým je Ruská federace, a už vůbec (nejsme) teroristický stát," prohlásil už tehdy Mychajlo Podoljak.

Alexandr Dugin je ultrakonzervativní filozof, politolog a zastánce ideologie velkého Ruska. Přezdívá se mu také „Putinův mozek“ a je západními médii označován za jednoho z hlavních ideologů současného Ruska. Už roky má vyzývat Moskvu, aby proti Ukrajině zaujala agresivnější postoj. Prosazuje rovněž úplné pohlcení Ukrajiny Ruskem. Jeho dcera Darja Duginová plně podporovala jeho ideologii a fungovala jako jeho pravá ruka. Měla taky psát politické články pro prokremelskou stanici RT a nacionalistickou televizi Cargrad.