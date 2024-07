Vše o atentátu na Donalda Trumpa si můžete přečíst na Deníku ZDE.

Měl velkou radost, když se dozvěděl, že nedaleko Pittsburghu, kousek cesty od místa, kde na okraji velkoměsta žije, bude mít předvolební mítink Donald Trump. Příležitost ho vidět a poslechnout si Corey Comperatore nenechal ujít a přijel s manželkou i dvěma dospělými dcerami.

Exprezident byl u řečnického pultu jen pár minut, když se najednou ozvala série výstřelů. Comperatore v ochozech reagoval okamžitě, vrhl se vpřed a rodinu přikryl vlastním tělem, popsala CNN. Jedna z kulek ho usmrtila, exprezident vyvázl s drobným zraněním.

| Video: Youtube

Svědkem Comperatoreovy smrti byl republikánský kongresman Dan Meuser. CNN řekl, že když se ozvaly výstřely, stál zrovna na pravém okraji podia, kde si natáčel Trumpův proslov. „Zrovna jsem záběrem přejížděl zpátky k tribuně, když jsem rychle po sobě slyšel sedm výstřelů,“ řekl Meuser. Dodal, že od místa, kde stál Comperatore byl pár metrů.

Na místě byl i lékař Joseph Meyn. „Ohlédl jsem se směrem, odkud se výstřely ozvaly, a viděl muže v ochozech zasaženého přímo do hlavy. Viděl jsem také, že nějaká žena utrpěla lehčí zranění. Šel jsem se podívat, jestli mohu nějak pomoci, ale o zraněnou se už staral jiný lékař. Pomohl jsem odnést tělo zastřeleného muže z ochozů,“ popsal pro CNN Meyn.

Zemřel jako hrdina

První informace o zabitém podal médiím pensylvánský guvernér, demokrat Josh Shapiro. „Právě jsme mluvil s Coreyovou ženou a jeho dvěma dcerami. Požádala mě, abych vám všem řekl, že Corey zemřel jako hrdina. Vrhl se na svou rodinu, aby ji kryl, když na shromáždění začala střelba. Coery byl hasič. Corey chodil každou neděli do kostela. Corey miloval svou komunitu. A především Corey miloval svou rodinu. Byl horlivý stoupenec bývalého prezidenta a měl velkou radost, že se ním může setkat,“ řekl Shapiro.

Comperatore před dvaceti lety několik roků velel dobrovolným hasičům v obci Buffalo na okraji Pittsburghu. Nynější velitel, 59letý Kip Johnston pro Washington Post řekl, že se těžko srovnává s tím, že přišel o přítele, kterého zná třicet let. „Vždycky byl první, kdo vbíhal do hořícího domu. Byl to skutečný lídr, nikoho nás tady nepřekvapilo, že se při útoku snažil ochránit svou rodinu,“ vzpomínal Johnston.

Dodal, že za léta hasičské služby by se mohl Comperatore vychloubat, kolik lidí zachránil, místo toho ale raději mluvil o své rodině a dvou dobrmanech. „Jediné, co mně mrzí je, že jsem se s ním nikdy nedostal na ryby,“ dodal velitel pro New York Times.

Na ryby si hned vzpomněl i soused zesnulého přes ulici, 62letý Paul Hayde. „Měl loďku a o víkendech na řece Allegheny lovil sumce a štiky. Společně jsme jezdili na horských kolech do státního parku Cook Forest,“ řekl pro Washington Post.

| Video: Youtube

Hayden volí Bidena a Comperatoreovi vlála při minulých volbách na dvorku Trumpova vlajka. „Oba jme věděli, že každý volíme toho druhého chlápka, ale nikdy jsme nepřipustili, aby nás to rozdělilo. Corey byl moc dobrý člověk a je hrozná škoda, že to skončilo zrovna tahle,“ smutnil Hayden.