ČTK dnes 15:53

Po sobotním atentátu na republikánského amerického exprezidenta Donalda Trumpa, který byl při útoku zraněn, se na internetu rychle rozšířily konspirační teorie a nepodložená a nepravdivá tvrzení, píše server NBC News. V prvních chvílích po střelbě na předvolebním mítinku v Pensylvánii uživatelé sociálních sítí spekulovali nejen o totožnosti útočníka, kterého úřady později identifikovaly, ale také o tom, že atentát byl na politické zadání či dokonce zinscenovaný.

Nepřehledné situace po útoku využili konspirační teoretici, někteří politici a další k šíření nepodložených tvrzení na sociálních sítích. Ty přitom do značné míry ustoupily od moderování obsahu souvisejícího s překotnými politickými aktualitami.

Krátce po útoku video incidentu na sociálních sítích zhlédly miliony uživatelů. Po Trumpovi se druhým nejvíce šířícím se slovem na sítích v souvislosti s atentátem stalo podle NBC News slovo „zinscenovaný“. Tento výraz se přitom objevil ve více než 228 tisících příspěvcích na síti X. Četné příspěvky na této síti, které tvrdily, že atentát byl zinscenovaný, měly za pouhou hodinu několik milionů zhlédnutí. Žádné důkazy ale nenasvědčují tomu, že by střelba byla zinscenovaná - Trump byl viditelně zraněn, jeden člen publika byl zabit a dva další byli zraněni. V příspěvcích na sítích Instagram a Threads se objevila podobná tvrzení, ale měla menší sledovanost.

Spekulace o útočníkovi

Šířit se na sítích začal také název levicového hnutí Antifa. Některé příspěvky útok nepravdivě přičítaly „extremistovi z Antify Marku Violetsovi“. Federální úřad pro vyšetřování (FBI) ale později útočníka identifikoval jako 20letého Thomase Matthewa Crookse. NBC v této souvislosti píše, že po střelbách, které se dostávají na titulní strany novin, se velmi často na sítích šíří příspěvky, které chybně identifikují pachatele, což mohou podporovat i snahy o zvýšení sledovanosti.

V příspěvcích na sítích X, Telegram a na dalších platformách uživatelé tvrdili, že Violetse identifikovala policie. Příspěvky obsahovaly fotografii muže ve slunečních brýlích a černé čepici, o níž autoři tvrdili, že jde o screenshot z videa umístěného na YouTube před útokem, v němž muž říká, že „spravedlnost se blíží“. Nic z toho ale nebyla pravda.

Příspěvky byly sdíleny ověřenými účty na X. Jeden z populárních ověřených účtů, Wall Street Silver, který je známý šířením dezinformací, zveřejnil toto tvrzení 1,3 milionu sledujících a později ho bez vysvětlení smazal. Tvrzení šířily také ruské propagandistické účty, kanály MAGA a Proud Boy na síti Telegram.

Osoba v příspěvcích je ve skutečnosti Marco Violi, italský youtuber, který vloguje o fotbale. Lež se zřejmě začala šířit z pokusu o vtip a poprvé byla zveřejněna na síti X z účtu @Moussolinho, který mylně ukazoval na Violiho jako na střelce, píše NBC News. Příspěvek obsahoval fotografii Violiho převzatou z účtu jiného uživatele, který často zveřejňoval videa s Violim.

Violi na svém vlastním účtu na instagramu napsal, že to není pravda. „Důrazně popírám, že jsem do této situace zapojen. Byl jsem vzhůru uprostřed noci (přesněji ve dvě ráno v Itálii) kvůli mnoha oznámením, která jsem dostal na instagramu a na síti X. Jsem v Itálii, jsem v Římě a neměl jsem tušení, co se stalo,“ uvedl. Nyní chystá právní kroky.

Biden dal rozkaz

Konspirační teoretik Alex Jones po incidentu živě vysílal pro statisícové publikum na síti X. V sérii příspěvků, které byly v sobotu zhlédnuty milionkrát, Jones obvinil takzvaný „deep state“. Podle této teorie představuje konspirační „hluboký stát“ (anglicky deep state) tajnou síť členů federální vlády a tajných služeb, která spolupracuje s vysoce postavenými subjekty a jedinci v oblastech financí a průmyslu s cílem ovlivňovat směřování země.

Podobně účty na síti X se stovkami tisíc sledujících, známé sdílením obsahu konspiračních teorií QAnon, získaly miliony zhlédnutí sdílením jmen vysoce postavených demokratů a republikánů, kteří se podle nich v plánovaní atentátu „možná spolčili“ s americkou Ústřední zpravodajskou službu (CIA). Tato tvrzení nejsou podložena žádnými důkazy.

Republikánský člen Sněmovny reprezentantů Mike Collins z Georgie z atentátu na Trumpa obvinil amerického prezidenta Joea Bidena. "Biden dal rozkaz," napsal politik, o němž agentura AP napsala, že na sociálních sítích často zveřejňuje provokativní tvrzení.