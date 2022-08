Je to jediný exemplář svého druhu, který byl nabídnut do soukromého vlastnictví. Na celém světě je známo pouze dvacet podobných fosilií. Anonymní kupec bude mít jedinečnou příležitost propůjčit někdejšímu vrcholovému predátorovi přezdívku. Přestože ta zatím nebyla oficiálně oznámena, mezi příznivci Sotheby's na sociálních sítích se objevil silný kandidát „Gorgeous George“, tedy v překladu Nádherný Jiří.

„Během své kariéry jsem měla tu čest přijít do styku s mnoha výjimečnými a jedinečnými předměty a prodávat je. Ale jen málo z nich dokáže vzbudit úžas a uchvátit představivost jako tato neuvěřitelná kostra gorgosaura,“ citoval The New York Times prohlášení viceprezidentky Sotheby's Cassandry Hattonové. Fosilie dosahující výšky téměř tři metry a délky skoro sedmi metrů byla nalezena v roce 2018 na soukromém pozemku nacházejícím se v oblasti bohaté na zkameněliny v americkém státě Montana.

Mezi další přírodovědné předměty nabízené ve čtvrteční aukci v New Yorku patřil kompletní kořenový zub tyranosaura rexe, jež se prodal za něco málo přes sto tisíc dolarů. Také se zde nabízela lebka triceratopse, která se prodala za 661 500 dolarů, a lebka šavlozubého tygra.

Vědci s aukcemi fosilií nesouhlasí

Prodej pravěkých exemplářů do soukromého vlastnictví má již mnohaletou tradici. Vědci však na to mají jiný pohled. Někteří odborníci se obávají prodeje dinosauřích koster na soukromém trhu.

Gorgosaurus

Pravěký predátor se pohyboval po Zemi asi před 77 miliony let a stejně jako T-rex měl velkou hlavu, tlamu plnou zahnutých zubů a malé dvouprsté přední končetiny. Ačkoli byl menší než jeho příbuzný dinosaurus, tak byl rychlejší, divočejší a měl silnější skus, přizpůsobený pro prořezávání silné kůže a pronikání hluboko do masa kořisti.

„Kostra, jako je tato, je součástí našeho kolektivního přírodního dědictví, pozůstatkem minulosti Země, který se týká nás všech,“ řekl BBC profesor na univerzitě v Indianě a bývalý prezident Společnosti pro paleontologii obratlovců David Polly. „Domnívám se, že všechny takové zkameněliny by měly přejít do veřejného vlastnictví, kde by je mohli studovat, navštěvovat a těšit se z nich vědci i široká škála dalších lidí,“ dodal.

Podobně se pro BBC vyjádřil i profesor anatomie a paleontologie obratlovců na Floridské státní univerzitě Gregory M. Erickson. Podle něj může prodej fosilií vysílat zprávu, že je to jen běžná komodita, kterou je možné koupit za peníze, a ne pro vědecký prospěch. Dodal však, že tyto prodeje a fanfáry kolem nich jsou vedlejším produktem „dinománie“ společnosti. „Lidé jsou už od dětství zamilovaní do dinosaurů, takže chápu, proč kupují dinosauří zkameněliny,“ řekl.

První dinosauří aukcí v Sotheby’s byla kostra tyranosaura rexe přezdívaná Sue, která se vydražila za 8,36 milionu dolarů chicagskému Field Museum v roce 1997. Avšak to není rekordní suma. Nejdražší dinosauří fosilie dosáhla částky 31,8 milionu dolarů, když byla prodána soukromému kupci v internetové aukci před dvěma lety.