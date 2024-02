/Od zvláštního zpravodaje Deníku/ Ministr zahraničí Jan Lipavský připomněl během své cesty do Austrálie legendární turné fotbalistů Bohemians z dvacátých let minulého století. Krajané v Sydney pro něj po setkání přichystali pohoštění, slávistický kuchař uvařil i guláš z klokaního masa.

Před 97 lety věnoval australský guvernér dva malé živé klokany jako osobní dar prezidentovi T. G. Masarykovi. Ti se stali základem dnes rozsáhlého australského pavilonu pražské zoo a také čilých styků Česka s Austrálií | Video: Deník/Luboš Palata

S Deníkem na konci světa Šest zemí za 11 dní. Zahraniční reportér Deníku Luboš Palata vyrazil s českou delegací na dosud největší a nejvzdálenější misi české diplomacie. Jak se žije v zemích, jako je Indie, Austrálie, Filipíny či Japonsko? Sérii reportáží najdete postupně na Deník.cz od pondělí 26. února ZDE

Není to sice kulaté výročí, ale přesto téměř sto let starý příběh. Takový, jakých v poměrně řídkých česko-australských vztazích zase tak mnoho není. Příběh, který před cestou do Austrálie, první návštěvou šéfa české diplomacie na tomto kontinentu po dvaceti letech, zaujal Jana Lipavského natolik, že se ho rozhodl zařadit do svého programu.

Před 97 lety, v době největšího rozkvětu mladé Československé republiky, vyrazili na turné přes půlku světa a navíc lodí fotbalisté pražského klubu AFK Vršovice. Tehdy šlo evidentně ledacos, dnes by to nešlo už kvůli daleko kratším ligovým přestávkám, které něco takového neumožňují.

Českých krajanů žije v Austrálii na třicet tisíc. To z nich dělá pátou největší českou zahraniční komunitu na světě vůbec:

Krajané u protinožců jsou hrdými Čechy. V Austrálii mají školy i Sokol

Výjezd byl tak trochu propagační československá akce a opravdu se vydařil. Čtrnáct zápasů z devatenácti AFK vyhrálo.

Turné bylo v Austrálii velmi sledované a na jeho závěr věnoval australský guvernér dva malé živé klokany jako osobní dar prezidentovi Tomáši Garriguovi Masarykovi. Stali se základem dnes rozsáhlého australského pavilonu pražské zoologické zahrady a čilých styků s Austrálií, jež se dnes soustřeďují na snahu o odchov tasmánských čertů a jejich záchranu v australské divočině. Tam je nyní ohrožují nemoci a Češi je pomáhají zachraňovat.

Český ministr zahraničí Jan Lipavský připomněl během své cesty do Austrálie legendární turné fotbalistů BohemiansZdroj: Deník/Luboš Palata

Z hlediska českého fotbalu nastala „zásadní“ událost v tom, že se na základě australské cesty vršovický klub přejmenoval na Bohemians, jak klub překřtili v Austrálii. A na bílo-zelený dres přibyl klokan, který je tam dodnes.

Bohemácký dres guvernérovi

Tento klokan byl jedním z důvodů, proč jsem si klub, kterému fandil v době mého dětství v sedmdesátých letech můj dědeček Antonín, také oblíbil. Byla to tehdy hvězdná doba bohemkářské legendy Antonína Panenky, československé výhry na mistrovství Evropy ve fotbale a Panenkovy neuvěřitelné rozhodující penalty, která se pouští dodnes.

Zdroj: Youtube

Dalším důvodem pro mě byly i zelené peprmintové bonbóny „klokánky“, mnohem lepší než ty fádně sladké slávistické. A také kouzelná dětská kniha Klapzubova jedenáctka, která jakoby v pohádkové formě cestu bohemáků inspirovala.

Bonbony, které už jsem dlouho v obchodě neviděl prodávat, s sebou do Austrálie ministr zahraničí nepřivezl, podobně jako nepřivezl ani potomky pražských klokanů. Vzhledem k přemnožení klokanů v Austrálii by to bylo opravdu nošení dříví do lesa. To, co s sebou ministr po dohodě s Bohemians ale fyzicky přivezl, byly dnešní dresy bohemáků z vršovického Ďolíčku, na kterých i po sto letech dál vévodí klokan.

Jak vidí Luboš Palata nelegální migraci v Austrálii:

Austrálie tvrdě deportuje nelegální migranty mimo kontinent. Přesto se mění

Předání dresu pak bylo hlavní fotografickou atrakcí přijetí u guvernéra Austrálie Davida Hurleye, kterému dres Bohemians podepsaný celým dnešním týmem v jeho rezidenci v australském hlavním městě Canberra Lipavský předal. Guvernér mu na oplátku dal dres svého oblíbeného australského fotbalového klubu, který má pro změnu ve svém znaku králíka. Spojitost s Českem však nemá.

Český ministr zahraničí Jan Lipavský připomněl během své cesty do Austrálie legendární turné fotbalistů BohemiansZdroj: Deník/Luboš Palata

Tajný slávistický agent mezi kuchaři

S většinou tohoto příběhu se ministr zahraničí pochlubil při svém setkání s krajany v sokolovně v Sydney, kde se blýskl i obeznámeností s průběhem zápasu bohemáků v Sydney. „Bohemka remizovala 4:4, bohužel si dala jednoho vlastňáka,“ zazářil znalostmi Lipavský.

Přečtěte si také reportáž Luboše Palaty z Indie:

Indie, nejlidnatější země planety, se chce stát hlavní světovou velmocí

A pak ještě na konec, po pár minutách projevu a odpovědí na otázky krajanského publika, předal ve slušně nabité sokolovně jako ocenění práce zdejšího vedení nejen další dva bohemácké dresy, ale také dvě láhve bohemácké zelené, kterou si dnes klub nechává vyrábět. Po závěrečném potlesku následovala večeře s nabídkou plzeňského piva a českých specialit, uvařených zdejšími krajanskými kuchaři.

Jenže ministr nepočítal s rivalitou vršovických klubů Bohemians a Slavia a s tím, že by dnes slavnější, bohatší a na fanoušky početnější Slavia mohla mít své příznivce i v sále a mezi kuchaři. Příznivce, kteří po ódách na své konkurenty přichystali takovou malou slávistickou pomstu „klokanům“ z Bohemians.

Vedle řízků s bramborovým salátem, svíčkové s knedlíkem nebo buchet s povidly či mákem, což je v Austrálii opravdová vzácnost, se podával i fantastický guláš. Ale nikoli hovězí, ale z klokaního masa. „Já jsem totiž slávista,“ prohlásil hrdě kuchař.

Ministr Lipavský nehnul ani brvou. Nechal si naložit svíčkovou a k „slávistické pomstě“ jen diplomaticky s úsměvem dodal: „Klokaní guláš jsem si z respektu k Bohemians nedal.“

Zdroj: Deník/Luboš Palata