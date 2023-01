Úřad hasičských a záchranných služeb (DFES) uvedl, že kapsli nelze použít jako zbraň, ale mohla by způsobit radiační popáleniny a způsobit další zdravotní potíže, například rakovinu.

Podle Andrewa Robertsona, hlavního hygienika a předsedy Radiologické rady, panuje největší obava z toho, že předmět někdo zvedne, aniž by věděl, o co jde. „Mohou si myslet, že je to něco zajímavého, a nechají si to, nebo si to nechají ve svém pokoji, v autě, nebo to někomu dají,“ uvedl.

Úřady zveřejnily snímek předmětu, který má rozměry šest krát osm milimetrů. Místa, kde přeprava začínala a končila, byla prohledána a úřady se snaží zjistit přesnou trasu cesty a zastávky, aby zúžily pole pátrání. Každý, kdo předmět spatří, by měl zavolat na číslo DFES. V případě, že se domnívá, že přišel s kapslí do kontaktu, má okamžitě vyhledat lékařskou pomoc.