Policie uvedla, že byla v neděli kolem 16:10 místního času informována o muži, který se choval nepředvídatelně. "Po příjezdu hlídky se dotyčný začal chovat agresivně a poškodil policejní vůz. Než se ho podařilo zadržet, došlo také k napadení policisty a k použití pepřového spreje. Podezřelý byl poté převezen do nemocnice," popsala celý incident mluvčí.

Tuto verzi však poněkud zpochybňuje dvojice videí, jež se ihned začaly šířit na sociálních sítích. V neprospěch policistů mluví hned dvě videa. To první, které odvysílala televize Seven News, zachycuje muže kráčejícího uprostřed silnice a mávajícího rukama, a to těsně před policejním autem. Poté se otočí a pomalu odchází, načež ho zezadu srazí právě toto auto. Další video, pořízené o několik minut později, pak ukazuje policistu, který zjevně kope do mužovy hlavy.

Extrémně přehnané?

Dvaatřicetiletý muž, jež se dříve léčil s psychickými problémy, se v současnosti nachází na jednotce intenzivní péče, kde byl uveden do umělého spánku. Jeho otec mezitím policii obvinil z použití nepřiměřeného násilí. "Je to jako byste sledovali video z USA, nebo Bejrútu," řekl deníku Herald Sun. "Policie není nad zákonem - a měla by nést následky. Kopali ho a on se ani nebránil. Bylo to extrémně přehnané," dodal.

Obdobný názor zastává i mužův právník Jeremy King, který v rozhovoru pro ABC News konstatoval, že jeho klient nespáchal trestný čin a v daném okamžiku "byl ve zranitelném stavu". "Opravdu se jedná o člověka, s nímž měla policie jednat velmi specificky," domnívá se King.

Policejní ministryně Lisa Nevillová se nechala slyšet, že "policisté byli ve složité situaci", upozornila však, že celý incident bude dále vyšetřován. Přezkoumány mají být i záběry pocházející z osobních kamer policistů.

Vzrůstající násilí

Od 9. července, kdy město kvůli rostoucímu počtu případů onemocnění covid-19 obnovilo karanténní opatření, přitom v Melbourne vzrostl počet incidentů mezi policií a zdejšími obyvateli. Bouři nevole vyvolalo zatčení těhotné ženy, která na sociálních sítích poporovala protesty proti novým omezením.

Jak ale upozornil zpravodajský server BBC, na situaci se dá pohlížet i z druhé strany. Policie státu Victoria uvedla, že v poslední době vzrostla agresivita podezřelých, kteří jsou právě zatýkáni. Oleje do ohně přililo i celosvětové aktivistické hnutí Black Lives Matter, které v případě Austrálie upozorňuje na neúměrně vysoký počet úmrtí ve vazbě v případě domorodých obyvatel.