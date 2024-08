David Hogbin miloval cestování po Austrálii, kempování a výlety. O víkendu si proto naplno užíval dovolenou a s rodinou vyrazil na túru podél řeky Annan nedaleko Cooktownu na severu země. Stačil ale okamžik a prázdninová pohoda skončila tragédií, kterou pro web News.com.au popsala novinářka a Hogbinova švagrová Alexis Careyová.

„Původní zprávy mylně uváděly, že u řeky rybařil. Ve skutečnosti šla rodina po zavedené cestě po břehu asi pět metrů nad tokem, dostatečně daleko od krokodýlů. V osudnou chvíli se pod ním břeh najednou utrhl, možná následkem nedávných silných dešťů. Dave spadl do řeky, a i když je vysoký, silný a v dobré kondici, stav terénu mu neumožnil dostat se z vody ven,“ popsala osudový okamžik reportérka a příbuzná. Zdůraznila, že Hogbin lokalitu znal, o výskytu krokodýlů věděl a podle toho se choval.

Když Hogbinova manželka uslyšela cákání, spěchala zjistit, co se děje a snažila se muži pomoci na břeh. „Dokázala ho chytit za paži, ale protože byl břeh strmý a kluzký, začala brzy sama klouzat k vodě. Dave si zjevně uvědomil, že Jane padá za ním a její ruky se v posledním a zásadním rozhodnutí svého života pustil, ačkoliv to byla jeho jediná pomoc. Svým statečným rozhodnutím Jane zachránil život. Jeho se během několika okamžiků zmocnil krokodýl,“ vylíčila Careyová.

| Video: Youtube

Téměř pět metrů dlouhého samce slanovodního krokodýla v pondělí zpozorovali a utratili rangeři queenslandského ministerstva životního prostředí asi čtyři kilometry proti proudu od místa neštětí, informovala australská veřejnoprávní televize ABC. Policie potvrdila, že v těle dravce našla lidské pozůstatky, které zřejmě patří zmizelému lékaři.

Lidé krokodýly i přes zákaz krmili

ABC také zjistila, že někteří lidé z okolí zřejmě krokodýly krmili, ačkoliv to místní předpisy zakazují. Místní ochránce přírody Beau Peberdy označil takové chování za hloupost. „Lidi by si měli vážně uvědomit, že krokodýli jsou nebezpečná zvířata a že dělat u řeky nepatřičnosti a pitomosti má vážné důsledky. Když někdo učí zvíře, aby se přibližovalo k lidem a nechalo se od nich krmit, je to v každém případě nebezpečné,“ zlobil se znalec místní přírody.

Majitel nedalekého obchodu s rybářskými potřebami Russell Bowman televizi potvrdil, že místní lidé věděli, že si řeku v tom místě nějaký krokodýl oblíbil. „Dřív se stávalo, že nějaký průvodce zájezdu sebral mršinu od silnice a hodil ji do řeky, aby mohl své výpravě ukázat krokouše,“ popsal Bowman. Připustil, že tam zřejmě i někteří místní vyhazovali rybí zbytky. Prý proto, že není dost míst, kde by je mohli legálně vyhodit. Úřady zprávy a starší videa zachycující zřejmě ilegální krmení dravců v lokalitě prověřují.

Britská BBC připomněla, že útoky krokodýlů jsou v Austrálii tragicky časté. Minulý měsíc policie našla pozůstatky dvanáctiletého dítěte, oběti útoku krokodýla v odlehlé části Severního teritoria. V dubnu zahynul v Torresově průlivu rovněž v Queenslandu šestnáctiletý hoch, který se snažil doplavat na břeh z rozbité loďky a nejspíš ho rovněž napadl krokodýl.

Tragický případ oznámila před časem i policie v Indii, kde v řece plné dravých plazů zahynulo dítě kvůli hádce rodičů. V Austrálii sevřel krokodýl do čelistí člověka, a ten jeho útok odvrátil kousnutím do citlivého místa. Krokodýli svým chováním dokážou i překvapit, například když v Indii zachránili toulavého psa. Pro vědce pak bylo pozoruhodné zjištění, že výtečně rozeznají dětský pláč.