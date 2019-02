Podle meteorologického úřadu bylo takové horko "bezprecedentní." Denní teploty kolem 40 stupňů Celsia zaznamenali meteorologové v nejméně pěti dnech. Nový rekord překonává podmínky z roku 2013. Tehdy Austrálie zaznamenala nejhorší vlnu veder v historii.

Například v Adelaide v Jižní Austrálii vystoupala minulý týden teplota na rekordních 47,7 stupně, což bylo nejvíc za posledních 80 let. Největší horko postihlo Nový Jižní Wales, části Queensland či Jižní Austrálii. V důsledku veder se východ Austrálie potýkal s nejhorším suchem v posledních letech. Tisíce Australanů musely v listopadu opustit domovy, když utíkaly před požáry v Queenslandu.

V Tasmánii se hasiči potýkali dokonce s 50 požáry, které zapříčinilo sucho v kombinaci se silnými větry.

Podle místních zdravotníků muselo být také 44 osob v Jižní Austrálii kvůli horku hospitalizováno. Počasí se dotklo i jednoho z nejslavnějších tenisových turnajů - Australia Open v Melbourne, kdy byli pořadatelé nuceni některé zápasy na nekrytých kurtech pozastavit. Město Adelaide zaznamenalo v lednu překonání rekordu dokonce dvakrát, teploty dosahovaly 47,7 stupňů Celsia a poté dokonce 49,5 stupňů Celsia.

The heat is so extreme in Australia that roads are literally melting, bats are falling from trees, and over 1 million fish have dies to the extreme temperatures.



