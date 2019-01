Více než 90 divokých koní zahubilo horko nedaleko města Alice Springs v Severním teritoriu. Na pohřešované stádo upozornili příslušníci domorodé komunity. Policisté po krátkém pátrání objevili nedaleko vyschlého napajedla zhruba 40 mrtvých zvířat, další desítky vyhladovělých a dehydratovaných koní musely být utraceny, protože byly na pokraji smrti.

„Byl jsem zničený. Nikdy jsem něco takového neviděl, všechna ta mrtvá těla,“ popsal pro britskou BBC místní obyvatel Ralph Turner. „Nemohl jsem uvěřit, že se něco takového vůbec mohlo stát.“ Další obyvatel oblasti Rohan Smyth popsal, že se koně shromáždili na místě, kde „je normálně voda“ a „neměli kam jinam jít“.

Horses, fish, kangaroos, bats…

Australia: National Climate Policy: 0; Smart Drought Policy: 0; National & State Environmental Policies not subordinated to extractivists: 0; Ocean Policy: 0. https://t.co/cPFjjzJoa2 via @ABCNews

All pics ABC pic.twitter.com/axUrXLVd2L