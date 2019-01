Vládní bezpečnostní portál Vic Emergency ve středu informoval, že na území Melbourne došlo k neméně deseti incidentům s „nebezpečnými látkami“. Policisté, hasiči i záchranáři zasahovali na ambasádách a konzulátech několika zemí včetně Indie, Německa, Itálie, Španělska či Jižní Koreje.

„Okolnosti, které tyto incidenty provázely, jsou předmětem vyšetřování,“ uvedla v tiskovém prohlášení australská státní policie. Podle televize ABC byly podezřelé balíčky objeveny také na konzulátech USA, Švýcarska, Pákistánu a Nového Zélandu a pravděpodobně také Řecka, Francie a Hongkongu. Australské deníky doplňují také Chorvatsko, Egypt či Seychely.

Policisté předpokládají, že událost nepředstavuje riziko pro obyvatele. „V tuto chvíli věříme, že šlo o cílené zásilky, které neohrožují obyvatele,“ uvedla policie státu Victoria. Přijetí podezřelého balíčku potvrdili američtí diplomaté. „Naložili jsme s balíčkem podle našich běžných předpisů a v blízké spolupráci s místními úřady, které celý incident prošetřují,“ uvedli v tiskovém prohlášení.

Pracovník novozélandského konzulátu ABC sdělil, že podezřelé zásilky měly podobu obálek označených slovem „azbest“. Uvnitř se měly nacházet igelitové sáčky s neznámou vláknitou hmotou. To potvrzují i slova zaměstnankyně pákistánského konzulátu, která podle svých slov okolo desáté hodiny dopoledne tamního času otevřela podezřelou obálku, která zřejmě obsahovala azbest. „Bála jsem se, co se stane,“ uvedla pro ABC.

The alleged use of #asbestos in envelopes sent to #embassies in Melbourne & #Canberra is completely unacceptable & is a health risk to everyone who potentially came in contact with it. Even the threat of using #asbestos is a hideous and stupid idea.