Australský arcibiskup kryl pedofilii. Vězení se ale nejspíš vyhne

Rok odnětí svobody. Takový rozsudek si vyslechl v úterý jeden z nejvyšších australských církevních hodnostářů, který byl odsouzen kvůli rozsáhlému skandálu se sexuálním zneužíváním dětí. Sedmašedesátiletý arcibiskup Philip Wilson se však uvěznění pravděpodobně vyhne, protože soud souhlasil s domácí vazbou.

Adelaidský arcibiskup Philip Wilson byl obviněn, že v 70. letech minulého století kryl zneužívání dětí, jehož se dopouštěl pedofilní farář Jim Fletcher z regionu Hunter v Novém Jižním Walesu, a přestože o tom věděl, neoznámil Fletcherovo chování policii. Wilson obvinění popíral.

Jeho advokáti se snažili ukončit trestní stíhání s tím, že arcibiskup trpí Alzheimerovou chorobou, nebrali ale přitom v potaz, že mu diagnóza nebrání ve výkonu jeho církevního úřadu. O případu informuje agentura AFP.

Soudce z Newcastlu Robert Stone shledal arcibiskupa vinným z utajování závažného trestného činu jiného člověka a uvedl, že jeho hlavním motivem byla snaha chránit církev. V úterý jej pak odsoudil k trestu odnětí svobody na dvanáct měsíců s možností podmínečného propuštění po vypršení poloviny této doby (maximální trest činí dva roky vězení). Rozhodnutí o výkonu trestu však soudce odložil na 14. srpna, aby zjistil, zda je Wilson fyzicky vůbec schopen trest nastoupit. Ani potom arcibiskup nebude pravděpodobně zavřen, protože by měl trest strávit v domácím vězení v domě své sestry.

Při rozsudku Stone uvedl, že Wilson neprojevil žádné výčitky svědomí ani lítost. "Jsem toho názoru, že trest by měl být nepodmíněný, jinak nepodporuje obecný odstrašující účinek. Jediné, co lze v tomto případě zvažovat, je to, zda má odsouzený nastoupit do vězení, nebo zda stačí domácí vazba," uvedl soudce. Podle svých dalších slov pak shledal jako opodstatněný trest domácího vězení, především kvůli pokročilému Wilsonovu věku, předchozí dobré pověsti a malé pravděpodobnosti, že by se něčeho podobného mohl znovu dopustit.

Během soudu nevznikl žádný spor o to, že Fletcher, který už je po smrti, opravdu zneužíval jednoho z ministrantů. Celý proces se tak soustředil na dokazování, zda o tom Wilson, jenž v té době sloužil jako služebně mladší kněz, věděl. Wilson působil v Novém Jižním Walesu jako kněz až do roku 1996, kdy ho papež Jan Pavel II. jmenoval biskupem ve městě Wollongong. O pět let později se stal arcibiskupem v hlavním městě Jižní Austrálie Adelaide.

Poté, co byl obviněn, se Wilson až do rozsudku vzdal svých církevních povinností, ale z funkce arcibiskupa neodstoupil.

Australská katolická biskupská konference, což je sbor biskupů určený k řešení otázek celonárodního významu, uvedla ve svém prohlášení, že doufá, že odsouzení přispěje k usmíření mysli těch, jež Fletcher zneužíval. "Doufáme, že rozsudek dodá obětem odvahu k tomu, aby o svých příbězích mluvily. Je pro nás životně důležité, aby nám pomohly se z naší ostudné minulosti, která zahrnuje zneužívání dětí a jeho utajování, poučit," uvedla biskupská konference. Australská církev podle ní provedla rozsáhlé změny s cílem zajistit, aby zneužívání ani krytí něčeho podobného už nikdy nebylo součástí církevního života a všechny dětí byly v rámci církevní komunity v bezpečí.

Jak podotýká agentura AFP, Austrálie se stejně jako mnohé další země potýká s rozsáhlými obviněními, že katolická církev ignorovala a kryla zneužívání dětí. Celonárodní vyšetřování tétoi problematiky začalo až po desetiletém tlaku v roce 2012. Australská královská komise vyslechla od té doby tisíce obětí. Ke zneužívání docházelo nejen v církvi, ale také v sirotčincích, ve sportovních klubech, v dětských a mládežnictkých kroužcích i ve školách. Australský premiér Malcolm Turnbull souhlasil minulý měsíc s formální omluvou všem obětem "institucionalizovaného sexuálního zneužívání dětí", což bylo jedno z klíčových doporučení této komise.

Dalším doporučením bylo, aby byl vytvořen systém odškodnění, který by podpořil oběti formou bezplatných poraden, psychologické péče i finančně. Vlády všech australských států se nyní přihlásily k programu, který vstoupil v platnost minulou neděli a jenž zajišťuje obětem až 150 tisíc australských dolarů odškodného.