Porota rozhodla o vině kardinála George Pella, který měl podle rozsudku v roce 1996 zneužít dva třináctileté chlapce, když je přistihl, jak upíjejí mešní víno, už 11. prosince.

Soud však měl až do úterý zakázáno zveřejnit jakékoli podrobnosti o případu. Pell, který čelí potencionálně až 50 letům za mřížemi, se výši svého trestu dozví po slyšení, které začíná ve středu. Minulý týden však proti svému odsouzení podal odvolání.

Důvodem, proč mohl soud zveřejnit detaily o procesu až nyní, byla skutečnost, že Pell čelil dalšímu soudu kvůli zneužívání mladých chlapců. Toho se měl dopustit na sklonku 70. let ve veřejném bazénu ve svém domovském městě Ballarat, kde tehdy jako mladý kněz působil. Tento případ však byl nyní odložen.

Jedna z obětí, která svědčila v Pellově procesu, po jeho odsouzení řekla, že prožila „hanbu, osamělost, depresi a vnitřní boj“. Ve svém prohlášení muž uvedl, že mu trvalo léta, než pochopil dopad útoku na svůj život.

Právnička Lisa Flynnová, řekla, že otec druhého ze zneužitých chlapců, který zemřel v roce 2014 ve věku 31 let na předávkování, hodlá po vyřešení odvolání individuálně žalovat katolickou církev a samotného Pella.

Pellův právní zástupce Robert Richter zpočátku požadoval, aby požádal o utajení podrobností o soudním řízení, dokud nebude rozhodnuto o odvolání, později však svou žádost stáhl.

Další Pellův advokát Paul Galbally pak prohlásil, že kardinál nadále trvá na své nevině. Dnes sedmasedmdesátiletý Pell označoval obvinění jako „odporné a nechutné chování“, které bylo proti všemu, v co věřil.

„Přestože kardinál původně čelil obvinění řady stěžovatelů, všechna, kromě těch, která podléhají odvolání, byla stažena nebo odmítnuta,“ řekl Galbally novinářům.

Pell byl původně obviněn z více než 20 obvinění ze sexuálního zneužívání nezletilých chlapců. Toho se měl podle australských médií dopouštět od 70. do 90. let minulého století.

Zveřejnění rozsudku přivítala o americká podpůrná skupina pro oběti zneužívání kleriky (SNAP). „Doufáme, že jeho odsouzení nejen, že přinese úlevu nejen jeho obětem v Austrálii, ale i přeživším po celém světě, kteří touží po tom, aby se zodpovídaly nejvyšší špičky církve,“ uvedla skupina ve svém prohlášení. „Věříme, že díky rozsudku budou australské děti ve větším bezpečí a rodiče a farníci budou lépe informováni, jak zabránit sexuálnímu zneužívání,“ dodala.

Vatikán slíbil konec zametání pod koberec

Zveřejnění rozsudku nad Pellem přišlo ve stejný měsíc, kdy Vatikán oznámil, že papež František zbavil kněžství bývalého vysoce postaveného amerického kardinála Theodora McCarricka, který čelí obvinění ze sexuálního zneužívání nezletilých a dospělých.

Před několika dny také papež František ukončil mimořádný summit 190 nejvyšších církevních představitelů z různých zemí, včetně pražské arcibiskupa kardinála Dominika Duky, kteří byli svoláni do Říma, aby společně našli řešení, jak předcházet sexuálnímu zneužívání a ochránit děti před pedofily z řad kněží.

Papež František v závěrečné řeči označil duchovní zneužívající děti za nástroje satana. Katolická církev podle jeho slov musí tomuto jevu „s nejvyšší vážností“ čelit a děti ochránit. Napříště pak církev nemá sexuální skandály zamlčovat a naopak vyvinout veškeré úsilí, aby byli pachatelé postaveni před soud.

Přesto však závěry summitu vzbuzují mezi odborníky spíše rozpaky, protože z něj nevzešly žádné závazné závěry. „Ačkoli katolíci ve světě volají po konkrétních změnách, papež místo nich nabídl vlažné sliby, které jsme navíc už slyšeli,“ řekla agentuře Reuters Anne Barrettová-Doylová z organizace Bishopaccountability.org, která se zabývá kauzami sexuálního zneužívání ze strany kněží.

„Byla to promarněná šance (…) Je to konec jeho pontifikátu v tom smyslu, že František nevstoupí do historie jako reformní papež, nýbrž jako obhájce statu quo,“ uvedl pro agenturu DPA Thomas Schüller, německý církevní právní, který působí jako ředitel ústavu kanonického práva na univerzitě v Münsteru. Papežovu závěrečnou řeč pak označil jako jednoznačné „fiasko“.