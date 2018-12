Bývalá první dáma v knize vypráví o svém životě, včetně seznámení s budoucím manželem Barackem Obamou. Otevřeně zde však i komentuje počínání nástupce svého muže v Bílém domě Donalda Trumpa a svoji reakci na jeho zvolení.

Autorka se vydala na propagační cestu po Spojených státech, kterou vzhledem k mimořádnému úspěchu svého díla příští rok prodlouží až do Evropy, uvádí AP. V roce 2019 plánuje jednadvacet setkání se čtenáři, šest z nich má být na starém kontinentu.

We’re finally here! I hope that this book might help each of you embrace the beauty of who you are, and I wish you all the best in your own process of becoming. https://t.co/tOEk59nT71 #IAmBecoming pic.twitter.com/1VD6nCZN41