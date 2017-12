Autobus vjel na schodiště moskevského metra, nejméně pět lidí zemřelo

Podle očitých svědků vjel linkový autobus, jenž do Moskvy přijel z obce Skolkovo, nejprve na chodník a po chvíli sjel po schodech do podchodu. Pod jeho koly zůstali nejméně tři lidé, zranění však utrpěli i cestující v autobusu. Stav několika z nich je kritický.

BREAKING: At least Five killed, 15 injured after a bus drove into the underground passage at the metro station Slavyansky Bulvar in Moscow, Russia. pic.twitter.com/SBDES3ObH5