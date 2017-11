Autobusy bez řidiče? V Dánsku se připravují, v Las Vegas jeden havaroval

Autonomní autobusy se již brzy mohou stát běžnou součástí provozu na dánských silnicích. Tamní dopravní inspektorát totiž povolil jejich testování. To, jak je důkladné prověření autonomního vozu důležité, ukázala nehoda z Las Vegas.

Testování autonomního autobusuFoto: Gnangarra: CC BY 2.5; Wikimedia Commons

„Zákon vyžaduje, aby bezpečnost provozu během zkoušky potvrdila třetí strana,“ vysvětlil pro web The Local ředitel společnosti Autonomous Mobility Peter Sorgenfrei. A právě k tomuto kroku na cestě k běžnému provozu dostaly dánské autobusy bez řidiče zelenou.

Organizace Autonomous Mobility chce nyní kvůli tomu podle agentury Ritzau uzavřít partnerství s Dánskou technickou univerzitou.

Že to může být ještě běh na dlouhou trať, ukazuje čerstvý případ z amerického Las Vegas. Pouhé dvě hodiny poté, co poprvé vyjel na silnice s pasažéry, ale bez řidiče, zde autonomní autobus havaroval. Příčinou nehody byla sice lidská chyba řidiče nákladního vozu, který do autobusu nacouval, a incident se obešel bez zranění, přesto však vrhl na zářnou budoucnost moderní veřejné dopravy stín.

„Autobus prostě zůstal stát na místě. Pomysleli jsme si, že teď do nás ten náklaďák narazí. A pak do nás opravdu narazil,“ zkritizoval Jenny Wong, jeden z pasažérů nešťastné jízdy skutečnost, že strůjci autobusu nepovažovali za nutné opatřit jej zpátečkou.

Autonomní vozidla se v testovacím provozu zatím pohybují jen v několika evropských městech, například ve švýcarském Sionu. Jejich zapojení do běžného provozu brání řada překážek, technických i legislativních. Přesto jejich zastánci věří, že se s nimi budeme během několika let setkávat i v Česku.

Video: nehoda autonomního autobusu v Las Vegas

Video: autonomní autobus křižuje město