Babčenko mě v kaluži krve prosil, ať ho nerozesmívám, vypráví najatý vrah

ANO by v květnu podle modelu Kantar TNS vyhrálo sněmovní volby s 27 procenty, oproti dubnu si výrazně pohoršilo. Na vzestupu je druhá ODS s 16 procenty. Do dolní komory by se podle agentury dostaly i další dosavadní sněmovní strany s výjimkou KDU-ČSL, která by měla čtyři procenta hlasů. Model dnes zveřejnila Česká televize.