Babiš chce v Sýrii postavit školku pro sirotky. Plán představil Junckerovi

Český premiér Andrej Babiš dnes seznámil předsedu Evropské komise Jeana-Claudea Junckera s plánem na postavení školky a školy pro přibližně 150 syrských sirotků. O tomto plánu Babiš již včera jednal také s českou velvyslankyní v Sýrii Evou Filipi i zástupci firmy, jež by se na výstavbě mohla podílet.

Ačkoli původní plán počítal s koupí prázdného pozemku, po konzultacích s velvyslankyní se Babiš přiklání spíše k obnově školy či školky zničené válkou a dostavbě ostatních potřebných částí.

Český premiér je proto v kontaktu s firmou, jejíž systém modulových staveb byl využit pro stavbu bytů pro německé uprchlíky či české mateřské školky. „Je to efektivní, není to moc drahé a umí to rychle,“ poznamenal Babiš podle zpravodajského webu České televize. Kvůli plánu na výstavbu školky je Česká republika v kontaktu s Červeným křížem.

Podle Babišových představ by sirotci v areálu bydleli s perspektivou jejich postupného přesunu do náhradních rodin v Sýrii. „Myslím, že syrské děti se narodily v Sýrii, jsou zvyklé na to prostředí a chtějí tam žít. My potřebujeme, aby tam měly normální život,“ vysvětlil Babiš.

Nutnost stabilní situace

S Junckerem Babiš jednal také o celkové situaci v Sýrii. „Potřebujeme, aby tam co nejdřív vznikla stabilní situace, aby tam byl mír,“ podotkl Babiš na tiskové konferenci. Jen mír totiž podle něj umožní evropským firmám, aby se v rámci budoucího „Marshallova plánu pro Sýrii“ podílely na obnově země.

Sýrii již sedm let sužuje občanská válka. Ta si dosud vyžádala na 400 tisíc lidských životů a milion vysídlených. Blízkou budoucností válkou zničené země se na konci října na čtyřstranném summitu zabývali i lídři Francie, Německa, Ruska a Turecka.