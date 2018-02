Babiš definitivně prohrál soud na Slovensku. Ve svazcích StB je veden oprávněně

Český premiér Andrej Babiš po šesti letech definitivně prohrál soudní spor se slovenským Ústavem paměti národa o to, zda je oprávněně vedený ve svazcích komunistické Státní bezpečnosti. Rozhodl o tom Krajský soud v Bratislavě, který se případem zaobíral poté, co to loni nařídil Ústavní soud. Uvedl to slovenský server SME.sk.

Autor: Tereza Polaczyková, ČTK