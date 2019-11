Prahu čeká horký protestní podzim, je přesvědčen německý list Augsburger Allgemeine. Statisíce účastníků sobotního protestu na pražské Letné, kterým jde také o záchranu dědictví přelomového roku 1989, podle něj českému premiérovi Andreji Babišovi daly ultimátum.

Demonstrace na Letné | Foto: ČTK

"V zásadě jsou to samozřejmosti, co Mikuláš Minář požaduje," píše bavorský deník o požadavcích zakladatele spolku Milion chvilek pro demokracii a cituje jeho slova o tom, že politici nemají lhát a krást, ale mají respektovat pravidla demokracie. Pro Mináře i další účastníky demonstrace jsou to podle Augsburger Allgemeine existenciální otázky.