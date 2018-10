Frontex dělá skvělou práci, ale navýšit jej nechci, shodl se Babiš s Morawieckým

Premiér Andrej Babiš při své návštěvě Polska zavítal do varšavské centrály Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex). Tu v minulosti kritizoval, nyní ale své výhrady zmírnil a její práci dokonce ocenil. Při své schůzce s polským premiérem Mateuszem Morawieckým vyjádřil pochybnosti o navýšení počtu jejích pracovníků a zvýšení rozpočtu, jak to navrhla Evropská komise.

Babiš ohledně Frontexu ocenil především vracení lidí bez nároku na azyl nebo ochranu do vlasti. Informovala o tom Česká televize.

„Jsem vlastně první předseda vlády členské země Evropské unie po polském premiérovi, který Frontex navštívil. Návštěva byla důležitá, protože jsem získal informace, které jsem neměl,“ prohlásil Babiš.

„Viděl jsem přímo v centru akci, kdy byl identifikován kamion, jeho řidič telefonoval, za chvíli přišli migranti, naložil je. Frontex podal zprávu dané zemi a ta ten kamion zadržela,“ řekl. „Z hlediska monitoringu dělají skvělou práci,“ připustil Babiš s tím, že nejde jen o pašování lidí, ale i drog, zbraní či cigaret.

Frontex se Babišovi líbí

Babišovi se také líbí, že Frontex odvádí dobrou práci i při návratu migrantů. V roce 2014 agentura vypravila na čtyřicet letadel, v roce 2017 pak 430 letů. V EU podle Babiše pobývá nelegálně přes 700 tisíc lidí.

Babiš ale nadále pochybuje o návrhu Evropské komise agenturu posílit po finanční a personální stránce. Komise navrhuje zvýšit počet jejích zaměstnanců do roku 2020 z 1500 na deset tisíc. Rozpočet by se měl během následujících sedmi let zvýšit na deset miliard eur.

Babišovi by se ale líbilo prostředky využít například na posílení spolupráce se severoafrickými státy. „Když nám klesla migrace o 90 procent, tak je otázka, proč máme navyšovat (početní stav Frontexu) z 1500 na 10 tisíc lidí,“ řekl Babiš.

Rozšiřování Frontexu ale nepodporuje ani Morawiecki. „Obáváme se, že zvětšení prostředků na Frontex by znamenalo zmenšení prostředků ve strukturálních a regionálních fondech EU,“ řekl Morawiecki po jednání s Babišem.

Syrské děti nepřijmeme

Padlo také téma ohledně přijetí syrských sirotků, které Babiš odmítl. „Pomůžeme dětem tam, kde se narodily a žily, tedy v Sýrii,“ řekl premiér. „Mám projekt. Momentálně tam hledáme pozemek, že bychom tam pro ty děti postavili byty, školu, školku, jídelnu,“ dodal.

Odmítl tak kritiku šéfa Komise Jeana-Clauda Junckera. Přijímat lidi, kteří utíkají před válkou, diktaturou nebo bídou odmítá i Morawiecký. „Máme jednoznačné stanovisko, že ochrana našich hranic je naší věcí. Neexistuje, abychom byli přinuceni přijímat migranty,“ prohlásil polský premiér.

„Uprchlíkům je třeba pomáhat v zemích, odkud pocházejí, a je třeba posilovat vnější hranice. Toto stanovisko jsme (na červnovém summitu EU) ubránili a určitě od tohoto postoje neustoupíme,“ dodal Morawiecki.

Dalším tématem jednání byla vnitřní bezpečnost a brexit. Oba politici by se měli znovu setkat v polovině listopadu v Praze.