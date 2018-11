Babiš se v Paříži setkal s Kunderou. Nabídl mu vrácení občanství

Český premiér Andrej Babiš se během oficiální návštěvy Paříže setkal se spisovatelem Milanem Kunderou. Literátovi, kterému v 70. letech odebral komunistický režim státní občanství, nabídl jeho navrácení a pozval ho na návštěvu České republiky.

Setkání, kterého se zúčastnily i manželky obou mužů, trvalo přibližně tři hodiny. Premiér Babiš a jeho žena Monika nejprve navštívili pařížský byt manželů Kunderových a poté společně vyrazili na oběd. „Vařili tam skvěle, pochutnali jsme si a strávili spolu tři hodiny. Byla to pro mě velká čest,“ napsal Babiš na svém facebookovém účtu.

Podle Českých novin vyjádřil spisovatel naději, že s procesem navrácení občanství nebude spojeno příliš mnoho papírování, načež Babiš odvětil, že přesný postup nezná, ale potřebné informace zjistí. Setkání s Milanem Kunderou premiér označil za „zážitek na celý život“.

„Byla to pro mě velká čest. Hlavní slovo měla paní Kunderová, neskutečně energická dáma, která všechno řídí. Pozval jsme je k nám do Česka, kde nebyli 22 let a myslím, že by si české občanství, o které přišli po emigraci, zasloužili,“ uzavřel Babiš.