„Spojené státy jsou obrovský trh, jsou tu obrovské možnosti. Naše firmy tady investují, zaměstnávají tisíce lidí. Také u nás američtí investoři zaměstnávají obrovské množství našich lidí,“ prohlásil pro Českou televizi Babiš.

„Domlouvali jsme se, že bychom udělali speciální setkání pro americké firmy, které mají nejnovější technologie, o zdravotnictví, aby i naši lidé měli přístup k nejmodernějším léčebným procedurám,“ řekl premiér po schůzce s investory. Hovořil s nimi rovněž i o vstupu čtvrtého mobilního operátora na český trh. Investoři, kteří už nyní v Česku působí, jsou v zemi spokojeni, řekl Babiš po schůzce.

"Informoval jsem je, že tady bude soutěž na čtvrtého operátora a že potřebujeme silného investora, který nebude závislý na stávajících operátorech," dodal. Podle něj je třeba vstup čtvrtého operátora kvůli posílení konkurence, protože nyní jsou mobilní data v Česku jedna z nejdražších v Evropě.

Klíčová schůzka s Trumpem

Ve čtvrtek večer jej však čeká klíčová schůzka s americkým prezidentem. Během ní chce na Trumpa apelovat, aby ustoupil od myšlenky uvalit cla na automobilovou produkci z EU; podle českého premiéra by takový krok poškodil také českou ekonomiku. Názor zastávaný většinou evropských zemí ve středu podpořili i členové Americké obchodní komory, s nimiž se ministerský předseda sešel.

„Hrozbu uvalení cel považuje Andrej Babiš za nejdůležitější moment současných vztahů mezi Českou republikou a Spojenými státy, proto se na to chce v průběhu jednání v Bílém domě speciálně zaměřit a pokusit se amerického prezidenta přesvědčit, že by uvalení cel bylo velmi špatným krokem,“ informoval zpravodaj ČT ve Washingtonu David Miřejovský. Premiér se mu prý rovněž přiznal, že je před setkáním mírně nervózní.

Dalším tématem jednání v Bílého domě by měla být spolupráce v oblasti obrany. Babiš před novináři ve Washingtonu v této souvislosti mluvil o možnosti zbrojních nákupů pro českou armádu, mimo jiné o zájmu české armády o víceúčelové vrtulníky, kde mezi možnými dodavateli jsou i dvě americké společnosti.

Babiš bude Trumpovi tlumočit také pozvání do Česka od prezidenta Miloše Zemana. Před odletem do USA řekl, že by mohl Trumpovi nabídnout Česko jako možné místo pro případný summit amerického prezidenta s jiným světovým státníkem, podobně jako se v roce 2010 v Praze sešli tehdejší prezidenti Spojených států a Ruska Barack Obama a Dmitrij Medveděv.

Českého premiéra dnes kromě návštěvy Bílého domu čeká pietní akt, kde uctí památku prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka u jeho památníku ve Washingtonu.