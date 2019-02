Summit má posílit evropsko-arabské vztahy. Zástupci celkem 49 zemí budou diskutovat o regionálních i globálních otázkách. Nejvíce času bude ale podle Babiše věnováno právě otázce nelegálních imigrantů proudících na Starý kontinent převážně z arabských zemí.

"Je to samozřejmě hlavní problém Evropy i problém těchto států, které mají na svém území tisíce ilegálních migrantů. A je samozřejmě důležité, že jsme u toho a můžeme na to říct svůj názor," poznamenal Babiš podle serveru Novinky.cz.

V té musejí podle českého premiéra všechny země EU táhnout za jeden provaz.

„Je to hlavně o tom, aby si společný postup dohodla EU, protože v zahraniční politice úplně nefunguje. Většinou jsou to různé aktivity jednotlivých členských států a občas nevystupujeme jednotně, a to je ten problém,“ dodal premiér.

V Egyptě se setká se zástupci Iráku, Libanonu a Jordánu

Na summitu bude podle Babiše velká koncentrace premiérů a prezidentů, se kterými je možné přímo na místě rychle vyjednat bilaterální otázky, jež jiným způsobem řešit nelze. V plánu má setkání s iráckým prezidentem Barhamem Sálihem, libanonským premiérem Saadem Harírím nebo vicepremiérem Jordánska. Setkat se chce také se zástupcem Ománu. Jednat s nimi chce například o ekonomických otázkách. Je podle něj potřeba diverzifikovat český export a podpořit české firmy.

Na Sinajském poloostrově navštíví také české vojáky, kteří v mezinárodní misi MFO dohlíží na dodržování bezpečnostních podmínek mírové dohody mezi Egyptem a Izraelem.