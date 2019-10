Bagdádího podle tisku udal odpadlík od Islámského státu

Za úspěch víkendové operace, která skončila smrtí vůdce teroristické organizace Islámský stát (IS) abú Bakra Bagdádího, vděčí členové amerických speciálních sil spolehlivému informátorovi. Šlo o bývalého člena IS, který se v minulosti podílel na budování útočiště pro Bagdádího v Sýrii, ale který přestal být loajální, když ho Islámský stát připravil o příbuzného. Deník The Washington Post dnes napsal, že tento muž by měl mít nárok na část nebo na celých 25 milionů dolarů (574 milionů Kč), jež USA vypsaly jako odměnu za Bagdádího.

Bakr Bagdádí. | Foto: ČTK

Zásah Američanů umožnily detailní informace o místě pobytu šéfa IS včetně rozmístění místností v budově, tunelů pod ní a počtu strážců. Informátor byl akci osobně přítomen, ale dva dny po ní byl i s rodinou ze Sýrie odvezen. Jeho jméno ani národnost známy nejsou. Podle zdroje washingtonského listu jde o sunnitského Araba, který se proti IS obrátil, když skupina zavraždila člena jeho rodiny. V rámci IS zastával vysoké postavení a jeho úkolem bylo organizovat Bagdádího přesuny v Sýrii. Americké komando zaútočilo v noci na Bagdádího dům v provincii Idlib u turecké hranice. Bagdádí se i se třemi dětmi uchýlil do skrýše v tunelu, tam odpálil nálože a zabil sebe a také děti. Trump ocenil úspěch v Sýrii. Vliv na Blízký východ postoupil Rusku, říká analýza Přečíst článek › Informátor podle deníku kontaktoval syrské Kurdy, kteří patří k arabsko-kurdské koalici SDF, jež bojovala proti IS. Velitelé SDF přenechali kontrolu nad tímto agentem americké tajné službě. Ta ho prověřovala několik týdnů, dokud si nebyla jista, že obrácení informátora proti IS je skutečné. Muž nevyvolal v IS žádné podezření a měl stále plnou důvěru jeho předáka - občas například doprovázel Bagdádího příbuzné k lékaři. "Určitou dobu se vědělo, že by ta osoba mohla být tím správným klíčem k zámku. Opravdu jasné to bylo pár posledních týdnů," citoval list amerického představitele obeznámeného s operací. The Washington Post napsal, že Bagdádí vzal s sebou do tunelu děti zjevně jako lidské štíty. Zemřely stejně jako on pod troskami zbořeného tunelu; při zásahu v domě přišly o život i dvě z Bagdádího manželek. Trump zrušil protiturecké sankce. Ankara přislíbila trvalý klid zbraní Přečíst článek ›

Autor: ČTK