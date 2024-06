U rekordního množství pacientů lékaři v Japonsku nedávno zaznamenali vzácnou systémovou invazivní infekci způsobenou streptokokem skupiny A, kterou doprovází takzvaný streptokokový syndrom toxického šoku (STSS). Dosud netuší, z jakého důvodu se onemocnění, které je vysoce smrtelné, šíří v takové míře. Podle odborníků ale není nutné se obávat pandemie. Přesto je obecně vhodné být obezřetný, jelikož bacily podobných typů žijí po celém světě, včetně České republiky.

Japonsko hlásí velký nárůst vzácné a nebezpečné streptokokové infekce. | Foto: Shutterstzock/StreetVJ

Japonské ministerstvo zdravotnictví je v pohotovosti. Lékaři podle CNN k 2. červnu zaznamenali rekordních 977 případů infekcí streptokokem sérologické skupiny A (iGAS) doprovázené streptokokovým syndromem toxického šoku. Nárůst vzácného, ale vysoce smrtelného bakteriálního onemocnění zalarmoval tamní úřady, jelikož letošní počty nakažených překonaly celkový loňský počet pacientů, kterých bylo 941. Od ledna do března zemřelo již 77 lidí.

„Při současném tempu nákazy by letošní počet případů mohl dosáhnout 2500, přičemž úmrtnost by činila třicet procent,“ uvedl pro The Japan Times odborník na infekční chorob Ken Kikuči z Tokijské ženské lékařské univerzity.

Specialisté zároveň mírní obavy z celosvětového problému. „Neočekáváme pandemii,“ uvedl již v dubnu pro The Japan Times Hitoši Honda z Fujita Health University. Infekce zaznamenaly i jiné státy, většinou se ale jedná o nanejvýš stovky případů.

Hlavním způsobem šíření bakterie jsou kapénky, dochází k němu tedy při blízkém kontaktu lidí. Na rozdíl od virů, jako je covid-19, se nešíří vzduchem.

Úřady netuší, proč počty nakažených rostou. Podle Hondy mohly v japonské společnosti klesnout hygienické standardy. „Zvýšení počtu nakažených může být způsobené i oslabením imunitního systému po prodělání koronaviru,“ řekl pro NHK Kikuči.

Ve fatálním případě nastane šok

Deník The Economic Times napsal, že mezi počáteční příznaky streptokokové infekce patří horečka, zimnice, bolesti svalů a nevolnost. U STSS postupně dochází k snížení krevního tlaku, zrychlené srdeční frekvenci a selhání více orgánů. Úmrtí nastává do 48 hodin. „Jakmile si pacient ráno všimne otoku nohy, může se nemoc do poledne rozšířit až na koleno, a během následujících hodin nastane smrt,“ sdělil Kikuči.

Nemoc je sice možné léčit pomocí vysokých dávek nitrožilních antibiotik, přesto může být výsledek fatální. CNN uvedla, že podle amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí zemřou až tři lidé z deseti.

STSS je nejčastější u streptokoka skupiny A – ačkoliv na vině mohou být i B, C a G – tedy stejný typ, který může za infekci v krku, především u dětí. Není to ale totéž. V tomto případě poškozuje povrch kůže a způsobuje zčervenání. Běžně však příznaky po léčbě vymizí.

Jenže ve vzácných případech u vysoce rizikových skupin, mezi které patří starší lidé, jedinci s oslabeným imunitním systémem a osoby s otevřenými ranami nebo po operacích, může dojít k invazivní infekci hluboko pod kůží a svaly. I proto se jí přezdívá maso požírající bakterie. Velmi vážná situace nastává, když se bacil dostane do krevního oběhu.

Prevencí je hygiena

Odborníci podle The Japan Times za nejlepší preventivní opatření považují správnou hygienu, jako je mytí rukou před manipulací s potravinami a po použití toalety. Důležitá je i takzvaná etiketa kašle. „Obávat se infekce a zůstávat doma není pro zdravé a aktivní jedince nutné,“ sdělil Honda. Dodal, že není ani potřeba omezit cestování.

Další bakterie na vzestupu

V Japonsku lékaři poslední dobou zaznamenávají i případy způsobené subvariantou streptokoka skupiny A kmene M1, kterou nazývají M1UK. Národní ústav infekčních nemocí uvedl, že tento typ produkuje až devětkrát více toxinů než ostatní kmeny M1 a snadněji se šíří. Odborníci však zatím nemají jasno, zda prudký nárůst invazivních infekcí souvisí s touto variantou.

Experti zatím výzkumem zjistili, že bakterie se mohou měnit a stávají se patogennější. To usnadňuje rozvoj závažných stavů. Vědci však nadále potřebují infekce studovat, aby zjistili víc.