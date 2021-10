Nové skutečnosti podle amerického serveru CNN Entertainment poskytl vyšetřovatelům režisér Joel Souza, který byl při incidentu rovněž poraněn – kulka ho zasáhla do ramene. Nešťastný incident, který se odehrál ve čtvrtek při natáčení filmu Rust na ranči v Santa Fe, si vyžádal život dvaačtyřicetileté kameramanky Halyny Hutchinsové.

Souza podle policejního prohlášení zveřejněného v neděli promluvil s vyšetřovateli již v pátek. S policií rovněž hovořil i Alec Baldwin. Souza úřadům měl sdělit, že Baldwin “seděl na kostelní lavici a nacvičoval si příčné tasení zbraně“. Jde o techniku, při které střelec zbraň vytahuje z pouzdra, které je umístěno na opačně straně těla, nežli se nachází ruka, kterou pistoli drží.

V tu chvíli se Souza na scénu díval přes rameno Hutchinsové. Následně uslyšel „zvuk, který zněl jako prásknutí bičem a dále pak hlasité prasknutí,“ stojí v prohlášení. Režisér dále uvedl, že si po výstřelu kameramanka „stěžovala na bolest žaludku a chytila se za břicho“.

Vyšetřovatelé rovněž mluvili s kameramanem Reidem Russelem, který v době incidentu stál vedle Souzy a Hutchinsové. Ten informoval o tom, že Hutchinsová „necítila nohy“ a že se o ni starali medici při tom, co krvácela.

Oba dva členové týmu přiznali určité obtíže, které již dříve natáčení doprovázely. Několik členů ze sekce kameramanů natáčení údajně z finančních důvodů a problémům s ubytováním opustilo. Kvůli tomu tak ten den měli k dispozici jen jednu kameru. Ta ve chvíli incidentu nenatáčela. Objevují se rovněž informace o porušování bezpečnostního protokolu. Podle novin The New York Times si zaměstnanci stěžovali i na dlouhé pracovní dny, které často přesahovaly 13 hodin či na zpozdilé platby.

Souza také potvrdil, že na natáčecím place zaslechl slovní spojení „cold gun“ - česky chladná zbraň, což znamená zbraň bez nábojů. Dodává, že zbraně na plac dodávali tři lidé, následně je zkontroloval zbrojíř, první asistent režiséra a až poté byly podány hercům. Současně neví, zda na místě probíhaly kontroly o držení ostrých nábojů před či po natáčení scén. „Jediné, co se kontrolovalo, byly zbraně a zda v nich nejsou ostré náboje,“ stojí v prohlášení. „Joel (Souza) uvedl, že by v blízkosti natáčení či přímo na scéně ostré náboje být nikdy neměly.“ V pistoli ovšem byl jeden ostrý náboj, upřesnila hollywoodská odborová organizace IATSE.

Russell si není jist, kdy zbraň přesně vystřelila s tím, že si vzpomíná jen na hlasitou ránu. Podle něj se však Baldwin ke zbrani choval velmi opatrně a s respektem. Zdůraznil, že se již předtím Baldwin „ujišťoval, zda je její použití bezpečné a zda se v okolí nevyskytují malé děti“.

Policie se snažila na místě získat nahrávky, videokamery, počítače či paměťové karty, které se na natáčení používaly.

Vyšetřovatelé ihned po incidentu vyslechli svědky i Baldwina, policie nicméně zatím nikoho nezatkla ani neobvinila. Dřívější informace o tragickém momentu byly zahrnuty v žádosti, kterou detektivové v souvislosti se střelbou předložili soudu v Santa Fe. Policie v ní podle zpravodajského webu BBC informuje, že si z místa činu odnesla zakrvácený Baldwinův kostým, munici, inkriminovanou zbraň a další rekvizity. Při čtvrtečním natáčení údajně byly připravené tři pistole a podle policie nebylo ihned jasné, kolik výstřelů na místě padlo.

Další podrobnosti sdělí šerifská policejní stanice okrsku Santa Fe na středeční tiskové konferenci.

Dřívější připomínky na bezpečnost

Nezávislý western Rust se natáčel ve známé lokaci Bonanza Creek Ranch poblíž Santa Fe v Novém Mexiku. Nízkorozpočtová produkce už před smrtí kameramanky Hutchinsové narážela na problémy, uvádí s odvoláním na trojici informovaných zdrojů Los Angeles Times. Vícero členů štábu prý mělo výhrady vůči pracovním podmínkám a přístupu k bezpečnosti, přičemž nejméně jeden z kameramanů si údajně minulý víkend stěžoval na práci se zbraněmi.

Dva svědci deníku popsali incident z minulé soboty, kdy Baldwinův dublér vypálil dva výstřely, ačkoli byl rovněž předtím ujištěn, že pistole není nabitá. "Správně mělo následovat vyšetřování, jak se to stalo," uvedl jeden z nejmenovaných zdrojů. "Neproběhl žádný mítink k bezpečnosti. Nepřišlo žádné ujištění, že už se to znovu nestane. Jediné, co chtěli, bylo spěchat a spěchat a spěchat," dodal.

Střelnou zbraň před osudným momentem Baldwinovi podal zástupce režiséra Dave Halls, píše agentura AP. Údajně vyšel z budovy, ve které se v tu chvíli natáčelo, vzal rekvizitu z vozíku a následně oznámil, že pistole není nebezpečná. "Studená zbraň!" zakřičel Halls ve filmařském slangu podle oficiálního záznamu.

Již dříve při jiných natáčeních byl však Halls terčem kritiky a stížností, informuje server CNN. Halls podle stížností nerespektoval bezpečnostní protokoly zacházení se zbraněmi a pyrotechnikou, blokoval únikové cesty a východy. Měl se dopouštět i nevhodného chování se sexuálním podtextem.

Maggie Gollová, výrobkyně rekvizit a licencovaná pyrotechnička své stížnosti pro CNN specifikovala. Při práci na seriálu Into the Dark v únoru až květnu 2019, měl Halls zanedbávat pořádání bezpečnostních schůzek a neustále zapomínal ohlašovat přítomnost zbraní na natáčením členům týmu, tak, jak se to má podle protokolu činit.

Halls, který dříve pracoval na seriálu Fargo či Matrix Reloaded, na dotazy serveru CNN nezareagoval.

O zbraň se těsně před předáním do rukou Aleca Baldwina starala filmová zbrojmistrině Hannah Gutierrezová. Ta nedávno dokončila svůj první projekt jako vedoucí zbrojmistrině, uvedla v rozhovoru v září. Pracovala na filmu The Old Way, ve kterém si hrál například Nicolas Cage.

V rozhovoru sdělila, že si nejprve nebyla jistá, zda je na takovou práci připravena. „Ve skutečnosti to však proběhlo velmi hladce,“ uvedla v rozhovoru. Práce filmového zbrojmisra spočívá ve veškeré práci se zbraněmi na natáčení. Učí tedy herce, jak nosit pás se zbraněmi, či s nimi mířit a střílet.

Stále však zůstává několik otázek nezodpovězených. Neví se například, o jaký typ náboje šlo, zda byl ostrý nebo slepý, či zda to bylo něco zcela jiného. Rověž není známé, kdo došel k závěru o nenabité zrani či jak bezpečnostní protokoly, které mají podobným cituacím zamezovat, selhaly.

Nešťastný incident si vyžádal život dvaačtyřicetileté kameramanky Halyny Hutchinsové. Její manžel Matthew Hutchins, se kterým měla devítiletého syna, popsal její ztrátu jako „enormní“. „Halyna nás všechny inspirovala svým zapálením a vizí. Její odkaz je příliš hodnotný na to, aby se dal popsat slovy,“ napsal v pátek na Twitter.

V sobotu se na její počest shromáždily ve městě Albuquerque v Novém Mexiku stovky lidí.

Halina Hutchinsová byla americká filmařku ukrajinského původu. Vyrostla na sovětské vojenské základně na Arktidě, kde sloužil její otec. Vystudovala v Kyjevu, nejprve se věnovala investigativní žurnalistice. S manželem se seznámila rovněž v Kyjevě, následně se přestěhovala do Los Angeles, kde se začala věnovat filmům, nejprve při studiích, následně aktivně.