Jednadvacet členů posádky lodi Dali zůstává i po více než sedmi týdnech po kolapsu mostu Francise Scotta Key Bridge v americkém Baltimoru uvězněná na palubě. Nikdo jim nedokáže říct, za jak dlouho se dostanou na pevninu. Několika námořníkům přitom během téměř dvou měsíců čekání vypršela víza. Agenti FBI jim podle aktivistů navíc kvůli vyšetřování zabavili telefony, nové jim poskytli až za několik týdnů. Při pádu mostu, do nějž loď narazila, na konci března zemřelo šest dělníků pracujících na údržbě vozovky, dva další pátrací týmy zachránili.

Na nákladní lodi sedm týdnů po tragédii stále přežívá posádka námořníků.

Odříznuti od zbytku světa. Dvacet námořníků z Indie a jeden ze Srí Lanky už sedm týdnů živoří na nákladní lodi, která 26. března narazila do konstrukce mostu Francise Scotta Key Bridge v Baltimoru. Celá stavba se poté zřítila do řeky Patapsco. Loď se od té doby ještě nepohnula, a s ní ani její posádka, jež uvízla v mohutném podpalubí.

Nikdo přitom neví, proč tam ještě námořníci jsou ani jak dlouho tam ještě budou. „V tuto chvíli nevím, jak dlouho posádka zůstane na palubě, protože je součástí probíhajícího vyšetřování kolapsu mostu Francise Scotta Key Bridge a pomáhá v tomto procesu,“ zmínil mluvčí společnosti Synergy Marine Group spravující loď Dali Darrell Wilson. Jedním z důvodů držení lidí na palubě může podle některých zdrojů být, že několika členům posádky během sedmi týdnů na palubě vypršela víza a tím ztratili propustky pro vstup na pevninu.

Předsedkyně americké Národní rady pro bezpečnost dopravy Jennifer Homendyová před několika dny podle listu The Independent uznala, že muži už na lodi strávili bezprecedentní množství času. Posádka na nákladní loď vstoupila den před plánovanou třicetidenní plavbou do Colomba na Srí Lance.

Balíčky s jídlem i duchovní

Otázkou je také, jak je skupina po celou dobu zásobená. „Loď měla namířeno na dlouhou cestu a na palubě měla spoustu zásob. Společnost Synergy Marine Group má na místě navíc zástupce, kteří byli v neustálém kontaktu s posádkou, aby zajistili, že je o ně postaráno,“ uklidnil mluvčí Wilson.

Od různých komunitních skupin i soukromníků také skupina námořníků obdržela balíčky s indickým jídlem a ručně vyráběnými dekami. Posádce pomáhají i duchovní včetně hinduistických kněží, kteří jim nabízejí emocionální podporu. To může pomoci s pochroumanou psychikou námořníků a také se zvýšením upadající morálky. Muži se obávají hlavně osobní trestní odpovědnosti a dopadá na ně emocionální stres.

Bez mobilů

Během vyšetřování události navíc podle Wilsona agenti FBI zabavili jednadvaceti mužům jejich mobilní telefony. Po dobu několika týdnů se neměli jak spojit s okolním světem. „Nemohli používat online bankovnictví, jehož prostřednictvím živí rodiny ve své domovině. Neměli uložené žádné osobní údaje nebo kontaktní informace na nikoho jiného, ani své děti, takže byli opravdu izolovaní,“ citoval portál BBC ředitele neziskové organizace Baltimore International Seafarers' Center Joshuu Messicka. Stále není jasné, proč agenti mobily vzali, ani kdy jim ty původní vrátí. Posádka nyní dostala dočasně nové telefony a SIM karty, zařízení jsou ale zatím bez dat.

V pondělí se úředníci rozhodli zdemolovat části zřícené konstrukce. Námořníci museli zůstat na lodi i během kontrolovaného výbuchu. Jen se přesunuli do zadní části. Úřady i skupina námořníků doufají, že právě demolice bude znamenat konec uvěznění na plavidle. Zatím podle některých není jasné, kdy bude Dali schopna překonat 3,7kilometrovou vzdálenost a doplout do přístavu. Jakmile se loď přesune z plavebního kanálu, budou moci malé skupiny námořníků, přibližně po pěti lidech, vystoupit na pevninu. Neobejde se to ale bez přísných omezení pohybu a doprovodu.

Problémy v přístavu

Tragickou událost v Baltimoru se podle mnohých dalo předvídat už v přístavu. Loď totiž už tehdy zaznamenala při běžné údržbě dva výpadky elektrického proudu. Byly však odlišné od těch těsně před nehodou, kdy podle všeho vypadly jističe. Kvůli nim lodní posádka ztratila kontrolu nad plavidlem, a to narazilo do 2,5 kilometru dlouhého mostu Francise Scotta Key Bridge. Ještě před srážkou stihli námořníci vyslat tísňový signál, díky kterému policisté zastavili veškerý provoz na mostě. Osmi dělníkům se však utéct nepodařilo, všichni se zřítili do vody, přičemž šest z nic zemřelo.