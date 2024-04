Před několika dny začalo oficiální vyšetřování srážky lodi s mostem Francise Scotta Keye v Baltimoru, který se po ní zřítil. Federální úřad pro vyšetřování (FBI) zkoumá, jestli v případu nedošlo k trestnému činu. Do vyšetřování se zapojil i Národní úřad pro bezpečnost dopravy, který se zaměřil na výpadky elektřiny na lodi. Spekuluje se, že její posádka opustila přístav, i když věděla, že s lodí něco není v pořádku.

Při tragické události v Baltimoru, při které před třemi týdny obří plavidlo ztratilo energii a narazilo do jedné z podpěr mostu, vyhasly životy šesti latinskoamerických dělníků. Nové vyšetřování má přinést více informací o tom, jestli nehodu nešlo předvídat. Loď totiž měla podle některých problémy už v přístavu.

Do rozsáhlého vyšetřování se mimo jiné zapojl i Národní úřad pro bezpečnost dopravy, jenž zkoumal elektrický systém lodi. Několik hodin před vyplutím z přístavu totiž měla kontejnerová lod podle agentury Associated Press zjevné problémy s elektřinou.

Problémy v přístavu

Podle osoby obeznámené se situací, jež chtěla zůstat v anonymitě, se v některých chladicích kontejnerech v době kotvení v přístavu spustil alarm, který upozornil na nestálé napájení. Důležité pro vyšetřovatele tak budou hlavně informace ze strojovny. To, že měla loď před havárií problémy s napájením, dokazují i videozáznamy.

Federální agenti pak budou podle portálu ABC News zkoumat hlavně to, zda lidé na plavidle už v přístavu věděli, že se s lodí něco děje. Trestní vyšetřování se zaměří také na to, zda byly dodrženy všechny federální zákony. Agenti na lodi chtějí shromáždit fyzické důkazy týkající se okamžiků před, během a po nárazu do mostní konstrukce.

Odpovědnost viníků

Portál NBC News doplnil, že případ řeší i město Baltimore, které podle jeho starosty Brandona M. Scotta podniká právní kroky, aby viníky dohnalo k odpovědnosti. „Chceme najít všechny subjekty odpovědné za tragédii na mostě, včetně majitele, pronajímatele, provozovatele a výrobce lodi, jakožto i všech odpovědných třetích stran,“ uvedl Scott. Město se rovněž snaží, aby byly dlouhodobé dopady na obyvatele Baltimore co nejmenší.

Vlastník lodi, singapurská společnost Grace Ocean Private Limited, i její správce Synergy Marine Group se jakýmkoliv nařčením brání. V petici, kterou podaly šest dní po neštěstí, požadují zproštění jakékoliv odpovědnosti a nebo omezení odškodnění na 43,6 milionu dolarů. To je cena plavidla po odečtění nákladů na opravu a záchranné operace. „K nehodě nedošlo v důsledku zavinění, nedbalosti nebo nedostatečné péče z naší strany, ze strany plavidla nebo jakýchkoli osob či subjektů, za jejichž jednání můžeme být odpovědní,“ brání se v petici.

O vlásek unikl smrti

Nákladní loď plující pod singapurskou vlajkou narazila 26. března kvůli výpadku energie do jednoho z pilířů mostu, načež se celý kolos zhroutil do řeky Patapsco. Vyšetřovatelé uvedli, že ještě před nárazem na lodi blikala světla a valil se z ní černý dým.

Při nehodě do vody spadlo osm dělníků z Mexika, Hondurasu, Guatemaly a Salvadoru, dva z nich se podařilo zachránit. Jeden z dělníků jen o vlásek unikl smrti pod hladinou, a to díky tomu, že stihl stáhnout okénko svého auta a pak se v ledové vodě držel trosek.

Z řeky se zatím podařilo vytáhnout čtyři těla. Videa od zdrcených místních šokovala svět.