Tragická událost v americkém Baltimoru zasáhla celý svět. Do konstrukce mostu Francis Scott Key Bridge v noci na úterý narazila nákladní loď a celá stavba se poté zřítila do moře. Šest lidí se pohřešuje, zřejmě jsou mrtví. Místní jsou zdrcení, most byl pro ně důležitou součástí města.

Zhroucený most Francis Scott Key Bridge poté, co do něj v úterý narazila nákladní loď | Foto: ČTK

Katastrofální pád mostu Francis Scott Key Bridge zachytilo na video hned několik svědků. Pro obyvatele města je pohled na zřícenou stavbu bolestivý, navíc se obávají o místní obchod a zhoršení dopravní situace. Tragédie zasáhla i záchranáře, kteří se na místě snažili vytáhnout z vody přeživší.

Silniční most v Baltimoru se zřítil po nárazu lodi:

V Baltimoru se po kolizi s nákladní lodí zřítil silniční most. Hledají šest lidí

Po pádu mostu se pohřešovalo osm lidí, dva z nich záchranáři našli živé. Dalších šest dělníků ale i po několika hodinách intenzivního pátrání nenašli. Americká pobřežní stráž tak ve středu oznámila, že pozastavila aktivní pátrací a záchranné akce.

„Na základě doby pátrání, rozsáhlého úsilí, které jsme do toho vložili, a teploty vody v tuto chvíli nevěříme, že najdeme některého z těchto lidí stále naživu,“ citoval portál CNN kontradmirála Shannona Gilreatha. Voda v řece Patapsco měla v době tragédie pouhých osm stupňů.

Svědci zachytili pád mostu na video:

Rodiny šesti pohřešovaných dělníků nyní podle guvernéra státu Maryland Wese Moora zažívají těžké chvíle. „Připomněli nám, kdo tito lidé opravdu byli. Manželé, synové, otcové a švagři. Je to opravdu zničená komunita rodin, a tak chceme, aby věděli, že jsme tu vždy pro ně,“ vyjádřil se politik. K události promluvil i starosta Baltimoru Brandon Scott, jenž řekl, že se jedná o nepopsatelnou tragédii.

Větším ztrátám na životech zamezila duchapřítomnost lodní posádky, jež včas nahlásila ztrátu kontroly nad plavidlem. Úřady tak mohly ještě před nárazem zastavit provoz na mostě. „Jsme vděční, že jsme měli úředníky, kteří byli schopni zastavit provoz, takže na místě nebylo víc aut. Jsou to hrdinové,“ uvedl Moore. Dodal, že zřícení mostu i přesto šokovalo všechny lidi žijící v Marylandu, kteří ho používali 47 let.

Celý dům vibroval

Pád mostu někteří svědci natočili na videa, která šokovala veřejnost. Jiní se svěřili s tím, jaké to bylo, když celý kolos spadl do vody. „Náraz nákladní lodě do konstrukce zněl jako velká rána hromu. Potom to bylo jako zemětřesení, celý můj dům vibroval,“ citoval server New York Post obyvatele Baltimoru Johna. Ten řekl, že žil ve čtvrti 57 let a pamatuje si na to, jak se most stavěl. Přiznal, že nemůže uvěřit tomu, že je teď pod vodou.

Lidi žijící v Baltimoru událost šokovala:

Někteří v rozhovoru pro CBS News uvedli, že jim přijde, jako by byli ve filmu a scéna před nimi nebyla reálná. „Hodně pro mě ta stavba znamenala, od dětství až do dnešního dne jsem přes most často jezdila. Můj táta na něm byl pár okamžiků předtím, než se zřítil,“ sdělila jedna z obyvatelek města.

I další lidé žijící blízko mostu měli podobné pocity. „Myslel jsem si, že si ze mě kamarád utahuje, když mi o tom říkal. Musel jsem se na to jít sám podívat,“ vyjádřil se Michael Brown. Ostatní se svěřili, že jejich město už nikdy nebude stejné.

Katastrofický incident bude mít podle místních negativní dopad na místní a národní obchod. „Přístav je zablokovaný, a navíc teď nemůžeme dostávat žádné dodávky nových aut. Tunely budou ucpané a ze silnic se stanou parkoviště. Můžete také zapomenout na dodání balíčku od Amazonu do druhého dne,“ vyjádřil obavy podle portálu CBS News jeden z obyvatel města.