Po zřícení mostu v americkém Baltimoru se týmy záchranářů pustily do hledání přeživších. Náročná osmnáctihodinová akce měla jen částečný úspěch. Záchranáři a potápěči se při ní potýkali s nebezpečnými podmínkami.

Záchranné akce po pádu mostu v Baltimoru komplikovala kalná voda, chlad a trosky. | Foto: ČTK/AP Photo/Steve Helber

Ocelové trosky, snížená viditelnost a velká hloubka. Nejen s těmito překážkami se musely vyrovnat záchranné týmy, které se snažily vytáhnout ze studené vody dělníky topící se po zřícení mostu Francise Scotta Keye v Baltimoru. Stavba spadla do řeky poté, co do ní nabourala nákladní loď.

Rozsáhlou záchrannou akci komplikovaly silné proudy, které trosky, kusy oceli, vozidla a další neznámé předměty ve vodě přesouvaly na různá místa. Hledat mezi nimi přeživší bylo velmi složité. Voda v řece je také velmi kalná. Záchranáři v takových místech podle expertů často vidí na vzdálenost jen několika centimetrů. Museli přitom postupovat co nejrychleji, neboť nízká teplota dávala obětem jen malou šanci na přežití.

Na palubě lodi, která do mostu nabourala, se navíc nacházelo zhruba 4700 nákladních kontejnerů, z toho 56 obsahovalo nebezpečné materiály.

Podvodní nebezpečí

I záchranářům šlo při akci o život. Týmy na hladině a potápěče ohrožovaly plovoucí trosky. Bývalý potápěč FBI se pro portál BBC vyjádřil, že záchranáři pod nimi mohou uvíznout nebo je kusy plovoucího kovu mohou rozdrtit. Každý z nich musí být velmi soustředěný, nebo se někdo zraní.

„Stačí, aby člověka zasáhl jeden předmět, a najednou tu máme jednoho záchranáře, jenž se snaží vyprostit jiného,“ řekl také plukovník marylandské státní policie Roland L. Butler.

Zlověstná tma

Záchranáři si také nebyli jisti, kolik přesně aut a lidí mají v řece Patapsco hledat. Celou situaci komplikovalo, že se most zřítil v noci, konkrétně o půl druhé ráno místního času (06:30 SEČ).

Ve tmě je podle Rebeccy Rouseové z americké Tulane University hledání lidí ve vodě velmi složité. „Je to jako hledat jehlu v kupce sena,“ citoval expertku deník The Washington Post. Záchranáři sice použili moderní techniku jako sonar, světla či kamery, ani tyto přístroje ale nezaručují stoprocentní úspěch.

Zoufalé úsilí se před všechny komplikace zpočátku vyplácelo. Bezprostředně po nárazu lodě do konstrukce mostu z vody týmy vytáhly dva lidi. Do záchranných a pátracích prací se zapojily jak vojenské a záchranné čluny, tak letadla. Kromě záchranářů se jich účastnili hasiči, námořníci a policisté.

Odvolání akce

Do pozdního rána měli záchranáři pořád naději, že lidé z mostu přežili díky vzduchovým kapsám nebo na troskách. Po několikahodinovém pátrání však museli i přes veškerou snahu akci odvolat. „Měnící se venkovní podmínky způsobily, že se práce ve vodě stala pro zasahující potápěče nebezpečná,“ vyjádřil se Butler.

Další pokračování akce by už ale zřejmě stejně nic nezměnilo. Podle odborníků po několika hodinách v ledové vodě klesla pravděpodobnost, že se najde někdo další živý, na minimum.

V současnosti odborníci na místě přešli od pátrací a záchranné akci k vyprošťovací operaci. Vytahování trosek z vody bude podle týmů trvat celé týdny. Pomoct bude muset jeřáb a další velké vyprošťovací zařízení. Úřady také chtějí použít technologii podvodního mapování, aby mohly najít všechna vozidla a také těla mrtvých dělníků.

Důvod srážky

Do mostu narazila nákladní loď Dali, jež mířila na Srí Lanku. Ještě před nárazem stačila posádka vydat nouzové volání. Úřady doufají, že jim více informací o nehodě poskytne záznamník dat, který se ze zatím nepotopeného plavidla povedlo vyzvednout. Vyšetřovatelé chtějí mimo jiné zjistit, jestli v tragédii nehrálo nějakou roli znečištěné palivo. Právě to totiž způsobuje problémy s hlavními generátory energie na palubě.