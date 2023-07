Nejslavnější panenka světa se konečně dočkala hraného filmu. Snímek Barbie vstupuje do kin v těchto dnech. Jeho dopad ovšem filmové plátno dalece přesahuje. Každá ze světových premiér se díky outfitům představitelky hlavní postavy připomínajícím nejslavnější oblečky ikonické panenky proměnila ve velkolepou módní událost. Díky Barbie zkrátka růžová letos bude všude.

Panenka Barbie od společnosti Mattel uvedená speciálně u příležitosti premiéry filmu Barbie. Panenka má podobu hlavní představitelky Barbie, Margot Robbie | Foto: se svolením společnosti Mattel

V 60. letech, pouhých pár let poté, co byla v roce 1959 ikonická panenka Barbie poprvé představena světu, společnost Mattel uvedla na trh několik limitovaných edicí této hračky. Barbie z edice Solo in the Spotlight byla k sehnání v blyštivé černé večerní róbě střihu mořská panna, Barbie z edice Enchanted Evening zase oslňovala dlouhou perleťově růžovou róbou s vlečkou, bílým kožíškem a třířadým perlovým náhrdelníkem.

V 90. letech pak společnost obě panenky přinesla na pulty při reedicích, které pro největší fanoušky a znalce historie této legendární hračky dosud představují závan nostalgie počátků jejího prodeje.

V uplynulých týdnech Barbie Enchanted Evening i Barbie Solo in the Spotlight ožily. Doslova. Převtělila se v ně totiž herečka Margot Robbie u příležitosti světových premiér nového a netrpělivě očekávaného filmu Barbie, který je prvním hraným snímkem o ikonické panence. Robbie v něm ztvárňuje hlavní roli a na premiéry dorazila v šatech identických s těmi, které měly na sobě speciální panenky ze 60. let.

Snímek, ze kterého růžová barva doslova tryská, bere od zveřejnění traileru svět útokem, a nyní Barbie šílenství vrcholí. Jak to tak vypadá, naše „modrá“ planeta bude zkrátka v následujících týdnech růžová.

Růžová, růžová a ještě jednou růžová

Tedy, růžový bude svět do té míry, do jaké se ještě někde povede koupit růžovou barvu. Tvůrci snímku totiž přiznali, že při tvorbě filmového Barbie světa spotřebovali této pro panenku Barbie typické barvy tolik, že způsobili její celosvětový nedostatek. „Světu došla růžová,“ žertovala v rozhovoru s magazínem Architectural Digest designérka filmu Barbie Sarah Greenwoodová.

I při tvorbě Barbiina obydlí ve filmu designéři zamířili do doby, kdy panenka začala dobývat svět - tedy do 60. let. Konkrétně se inspirovali architekturou vil z Palm Springs i raných Barbie domečků, doplňuje CNN.

Pastvou pro oči je ve snímku kromě Barbie světa samozřejmě oblečení. Panenka je od počátku nejen hračkou, díky své popularitě je také významnou módní inspirací. Nový film tuto skutečnost ještě podtrhl. A to nejen tím, že se všechny filmové Barbie i Kenové předvedou v celé plejádě (nejen růžových, ale také blyštivých a fluorescentních) outfitů.

S jeho uvedením totiž světu především ženského oblečení a doplňků začal kralovat trend zvaný Barbiecore.

„Tento módní trend, který bylo možné vidět na celebritách jako Lizzo a Florence Pughová, a stejně tak na módních přehlídkách značek jako Valentino, je poctou stylové panence, jejíž identita je nepopiratelně ženská a velmi, velmi růžová. Barbiecore byl top trendem už loňského roku, když byly v červnu 2022 zveřejněny první snímky herečky Robbie jako Barbie v růžovém westernovém outfitu. Její vzhled se stal virálním na Tiktoku a celosvětově vzrostlo internetové hledání růžového oblečení o 416 procent,“ objasňuje trend magazín Time.

Jak se obléct v duchu Barbiecore? Nejprestižnější světový módní magazín Vogue v tom má jasno - víc je víc. Kromě růžové barvy je důležitá ženskost. Na vlnu trendu už najely kromě luxusních módních domů také běžné řetězce s oblečením.

Oživlá Barbie

Ikonou trendu Barbiecore je samozřejmě představitelka Barbie Margot Robbie, kterou za styling, ve kterém se ukazuje na premiérách a propagačních akcích k novému snímku, vynáší módní kritici do nebes. „Hranice mezi Barbie světem a skutečným životem se při mezinárodním tiskovém turné k filmu režírovaném Gretou Gerwigovou v osobě Margot Robbie stírají. Londýnské premiéry se Robbie zúčastnila ve svém nejextravagantnějším vzhledu - róbě značky Vivienne Westwood na zakázku podle vzoru panenky Enchanted Evening Barbie z roku 1960,“ píše třeba CNN.

Na tiskové konferenci k filmu v Mexiku zase Robbie vynesla růžové korzetové minišaty s výraznými náušnicemi, což byl model, který se na první pohled inspiroval edicí panenky Barbie z roku 1992.

K dokonalému ztělesnění Barbie i mimo filmové plátno dopomohl Robbie stylista Andrew Mukamal. „Snímky outfitů Robbie z premiér se staly virálními díky svému nostalgickému nádechu, a Mukamal je chválen za svou kreativitu,“ zmiňuje CNN.

Taktika, kdy je herečka oblékaná při představovaní filmu v duchu své postavy, není vůbec nová, Mukamal a Robbie ji ale podle reakcí módních kritiků dovedli u Barbie do naprosté dokonalosti. „Pokud si myslíte, že Margot Robbie byla zrozena k tomu, aby hrála Barbie, nemýlíte se,“ napsal v reakci na růžové outfity herečky módní magazín Harper's Bazaar.

O to překvapivěji nyní zní, že zatímco herec Ryan Gosling byl pro postavu Kena do filmu první volbou, Barbie měl původně hrát někdo úplně jiný - místo Margot Robbie se měla v panenku převtělit herečka a komička Amy Schumerová. Ta ale nabídku odmítla. Jak uvádí magazín Variety, scénář k filmu podle Schumerové nebyl dostatečně "feministický a cool". Na film se ovšem herečka nyní plánuje podívat, neboť se podle ní tvůrčí tým od té doby mírně změnil, a nyní již oba atributy snímek podle ní splňuje.

Barbie z filmu do poličky

Nový film je samozřejmě také velkou reklamní injekcí pro společnost Mattel, která panenky Barbie vyrábí. Není proto divu, že v souvislosti s uvedením snímku začala firma prodávat také speciální kolekci Barbie, která je filmem přímo inspirovaná.

„Edice Barbie the Movie dolls má vzhled, který fanoušci uvidí ve filmu, přičemž odráží charakteristický styl Barbie, Kena a dalších postav, které ve snímku obývají Barbie svět. A to nejlepší - kolekce obsahuje i několik must-have doplňků, včetně repliky ikonického Barbiina domu snů a okouzlující růžovou Corvettu, kterou Barbie jezdí,“ uvedli zástupci společnosti Mattel v tiskovém prohlášení.