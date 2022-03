Vypadáš jak Brežněv. Nová ikona modelingu z Česka čelila hnusným řečem

Firma vyrábějící dnes už legendární postavičky uctí v limitované edici celkem dvanáctku inspirativních osobností. „Prostřednictvím široce zaměřené kampaně, jejíž součástí je i uvedení dvanácti speciálních panenek Barbie na trh, je nabídnout dívkám víc příkladů úspěšných žen a podpořit ženy podnikatelky. Barbie se již dříve zavázala k tomu, že bude pomáhat dívkám ze všech koutů světa budovat jejich sebevědomí a posilovat jejich nekonečný potenciál," informovala společnost Mattel v tiskovém prohlášení.

Výrobci doufají, že panenky Barbie s tvářemi úspěšných žen, které se vypracovaly na vrchol, umožní dívkám vidět v těchto dámách vzor - a rozvinou v nich touhu stanovit si v životě podobně vysoké cíle. „Dobře si uvědomujeme, že děti jsou inspirovány tím, co vidí kolem sebe. To je důvod, proč je tak důležité, aby se dívky viděly v příkladech úspěšných žen, které odstraňují všechny překážky. Při letošním Mezinárodním dni žen s hrdostí uvádíme kolekci panenek zobrazujících dvanáct průkopnic, abychom sdílením jejich příběhů pomohly vytvořit novou generaci lídryň," uvedla seniorní viceprezidentka společnosti Mattel Lisa McKnightová.

Producentka i make-up artistka

Mezi novými panenkami se objeví již zmíněná zakladatelka produkční společnosti Shondaland, jež vytváří celosvětově úspěšné seriály, dále například zakladatelka italského webu o stravování GialloZafferano Sonia Peronaci či Brazilka Doani Emanuela Bertainová, která stojí za společností Sala 8. Lidé v obchodech také uvidí panenku úspěšné make-up artistky Pat McGrathové. „Ve svém oboru patří mezi nejvlivnější osobnosti, založila kosmetickou značku Pat McGrath Labs s miliardovým obratem. Za čtvrt století své kariéry její kreativita ovlivnila svět módy i krásy v globálním měřítku," uvádí k tématu britský list Mirror.

Letos to přitom není poprvé, co značka Barbie prostřednictvím panenek v limitované kolekci představuje inspirativní ženy. Kampaň, která má za cíl zvýšit sebevědomí dívek, spustili už v roce 2018. „Výzkum zpracovaný pro náš projekt Dream Gap ukázal, že dívky začínají pochybovat o svém potenciálu a ztrácet důvěru ve své schopnosti už ve věku pěti let," připomíná Mattel v tiskovém prohlášení. Tuto situaci chce změnit.

Kampaň zároveň není jediným prvek, kterým Mattel podporuje sebevědomí dívek. V posledních letech totiž už neplatí, že panenku Barbie lze sehnat jen v podobě dlouhonohé štíhlé blondýny s nerealistickými mírami, která u některých dívek může sebevědomí spíše podkopat. Barbie nové generace jsou vozíčkářky, úspěšné sportovkyně nebo také plnoštíhlé ženy.