Do panenky Barbie se pustila místopředsedkyně výboru ruské Státní dumy pro rodinu, ženy a děti Tatyana Butskaya. Parametry její postavy označila za neadekvátní. Mohou podle ní mít špatný vliv na psychiku dívek. Uvedla to ruská agentura RIA Novosti. Ne všichni Rusové ale její názor sdílejí. Naopak se zúčastňují pirátských promítání v ruských kinech, o nichž informovaly Moscow Times.

Panenka Barbie od společnosti Mattel uvedená speciálně u příležitosti premiéry filmu Barbie. Panenka má podobu hlavní představitelky Barbie, Margot Robbie | Foto: se svolením společnosti Mattel

Místopředsedkyně výboru ruské Státní dumy pro rodinu, ženy a děti Tatyana Butskaya se rozohnila na tiskové konferenci, kde mluvila o vlivu hračky na psychiku dítěte. „Pokud parametry Barbie nasadíte na člověka, jedná se o pas pětatřicet centimetrů. Je velmi těžké představit si dívku s takovým pasem,“ uvedla mimo jiné.

Touha dívek mít postavu jako Barbie může podle ní vést k anorexii a psychickým problémům. „Hračka je tím, co vysíláme do hlavy dítěte. A co v ní bude mít, až vyroste,“ dodala Butskaja, která již dříve agenturu RIA Novosti informovala, že připravuje návrh zákona o potřebě psychologického a pedagogického vyšetření hraček.

Její postoj podpořil i předseda Komise Občanské komory Ruské federace pro demografii, ochranu rodiny, dětí a tradičních rodinných hodnot Sergej Rybalčenko. „Měla by být stanovena definice panenky. Je to specifická dětská hračka,“ uvedl na tiskové konferenci.

Obejití hollywoodského zákazu

Provozovatelé ruských kin ale takový názor nesdílejí. Jak informovaly Moscow Times, snaží se naopak promítat pirátské kopie Barbie a obejít tak zákaz ze strany velkých hollywoodských studií. Ta Ruskou federaci opustila poté, co ruská vojska loni v únoru napadla Ukrajinu.

Ruští distributoři ale už loni přijali nezákonné schéma, jak bez povolení vlastníků autorských práv získat digitální kopie filmů promítaných v Kazachstánu. A to prostřednictvím aplikace Telegram.

Jak v červenci informoval ruský obchodní deník Vedomosti, hollywoodské společnosti proti této nelegální filmové distribuci ze začátku zasáhly, aby ruští občané nemohli zažít „globální šílenství“ z filmů Barbie (a Oppenheimer).

Zábava v drsné realitě

Přesto se (podle televizní stanice RTVI) kopie Barbie z ilegálního streamovacího webu dostala na plátno pod širým nebem v sibiřském městě Ťumeň. „Chceme jen promítat filmy a v současné drsné realitě umožnit obyčejným lidem, kteří si chtějí povyrazit, přístup k zábavě,“ hájil to organizátor promítání.

Ruskému filmovému kritikovi Antonu Dolinovi se ale nelíbilo, že při pirátském promítání vyskakují reklamy na hazardní hry. Pořadatelé reagovali, že příště budou Barbie promítat s menším počtem reklam.

Ruští distributoři pro deník Vedomosti uvedli, že kvalitnější „digitální premiéry“ filmů Barbie a Oppenheimer se v ruských kinech objeví nejdřív letos na podzim – po uplynutí sta dnů od premiéry. Ta se celosvětově konala 21. července. Rusko bylo kvůli stále probíhající válce výjimkou.